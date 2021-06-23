Гастроли циркового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» идут в Иркутском цирке.

Под куполом цирка гимнасты без страховки выполняют головокружительные трюки, двугорбые верблюды исполняют сложный танец, а полуторатонные бегемоты с обезьянками играют в мяч. Сказка, не правда ли?

В Иркутском цирке с ошеломительным успехом продолжаются гастроли нового легендарного шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Почувствовать себя героем невероятной истории сможет любой желающий. Представления идут каждые выходные вплоть до 11 июля. Продолжительность шоу 2,5 часа.

«Песчаная сказка» - это спектакль в стиле Востока со своей сюжетной линией. Главный герой ищет свою возлюбленную по разным мирам. И на пути к ней встречается с разными сказочными персонажами. Озорные самоедские лайки и далматинцы, павлины, верблюды, жокеи на лошадях, жонглеры на моноциклах, акробаты, эквилибристы – все эти герои выполняют фантастически сложные трюки. Изюминка шоу – гиппопотамы. Даже такие упрямые животные могут проделывать небывалые маневры, крутятся и кувыркаются.

Продюсерский центр «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе вновь дарит иркутянам потрясающее зрелище. В этом шоу выступают артисты Росгосцирка – настоящие профессионалы, не раз привозившие лучшие награды с мировых фестивалей.

- Уже в 2022 году мы вновь поедем на цирковой фестиваль в Монте-Карло, - делится художественный руководитель-главный режиссёр продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе. - В нем участвуют только артисты высшего уровня. И я горжусь, что нас туда пригласили.

В шоу «Песчаная Сказка» продумана каждая деталь.

- Гия для нас идейный вдохновитель, - рассказывает ведущая артистка шоу Екатерина Запашная. - Его задача – результат, пусть изначально цель и кажется нереальной.

Во время гастролей сложности вызывает и ситуация с пандемией. Сейчас в цирке соблюдаются все ограничительные меры: масочный режим, социальная дистанция и наполняемость зала только наполовину. Но зритель, как только начинается представление, сразу забывает обо всем, погружаясь в сказку.

Заключительные представления пройдут в Иркутском цирке до 11 июля.

Купить билеты можно на сайте Иркутского цирка - официальный сайт