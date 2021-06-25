Увидела в Фейсбуке и влюбилась в них: детдомовские двойняшки из Иркутска обрели маму благодаря ролику в соцсетях

Анна Мартиросян с Русланом и Миланой перед вылетом из Иркутска. Фото: личный архив Анны Мартиросян

«Меня зовут Руслан, я люблю рисовать в своей тетради, играть и кушать», - говорит на камеру чернявый мальчуган лет пяти. Рядом сидит и пытается перекрыть его в кадре девчушка такого же возраста. А когда объектив все же перемещается на нее, она, кокетливо поправляя волнистые волосы, заявляет: «А меня зовут Милана. Я люблю рисовать овощи и мечтаю стать принцессой».

Эти слова 5-летних двойняшек Руслана и Миланы из детского дома Иркутска, сотрудники благотворительного фонда «Дети Байкала» записали на видео не просто так. Опубликовали видеоанкету в соцсетях, чтобы ребятишки поскорее обрели новую семью и дом. И ролик длиной всего в полторы минуты действительно перевернул жизнь брата и сестры. Руслана и Милану увидела 45-летняя жительница города Горячий Ключ Краснодарского края Анна Мартиросян. Она влюбилась в очаровательных двойняшек с первого взгляда.

Родная мама не позвонила даже в день рождения

- Своих детей у меня нет, зато под опекой двое – 13-летний Саша и 8-летняя Ангелина, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Анна Мартиросян. – Их я забрала из приюта, когда они были совсем маленькими. Сейчас ребятки уже выросли, и мне захотелось снова повозиться с малышами. Когда увидела Руслана с Милашей, удивилась, как сильно похожи на моих старшеньких. Эти двое сразу запали в душу.

Анна позвонила в детдом узнать историю Руслана и Миланы. В приют, как ей рассказали, Руслан и Милана попали в 2018 году. О родной маме известно немного. Всего, как говорят, у женщины пятеро детей. Один живет с ней, второй с отцом, третий с бабушкой, а двойняшки и вовсе оказались в детдоме.

- Родительских прав на Руслана и Милашу она не лишена, а только ограничена, - продолжает Анна. – Вроде, планировала забрать. Но 11 мая у ребятишек был день рождения, она даже не позвонила и не поздравила.

Первое знакомство Анны с двойняшками произошло по видеосвязи. В разговоре брат с сестрой настолько очаровали женщину, что она сорвалась и приехала в Иркутск.

Ребята впервые полетели на самолете. Фото: личный архив Анны Мартиросян

Сами собрали вещи для переезда

- Я планировала взять только одного ребенка, но как можно разлучить двойняшек?! - говорит Анна. – Когда я приехала, нам разрешили пожить вместе в съемной квартире несколько дней, поближе узнать друг друга. После с детьми пообщались психологи. Они и сделали вывод, что ребята готовы к переезду и к новой семье. Я быстро оформила документы на опеку.

Узнав, что им впервые в жизни предстоит лететь на огромном самолете, Руслан и Милана сами собрали вещи в маленькие рюкзачки.

- День путешествия –лучший момент в их жизни, - улыбается Анна. – У ребят так горели глаза. Руслан и Милана ничего ведь в жизни не видели. Даже чипсы попробовать боялись.

На новом месте брат с сестренкой живут меньше недели. Но уже увидели море и сдружились со старшими детьми новой мамы. Саша сразу взял в свою комнату Руслана, а Ангелина - Милашу.

Воспитывать четверых детей, чтобы они ни в чем не нуждались, возможность у Анны есть. В летний сезон она подрабатывает администратором в гостинице на базе отдыха. Также помогают социальные пособия, которые полагаются детям, находящимся под опекой. До 7 лет на ребенка выплачивают около 9 тысяч рублей. На тех, кто старше 7, – около 13 тысяч.

- Я очень люблю детей, - заключает Анна. – И буду посвящать им всю свою жизнь. Возможно, в будущем усыновлю всех четверых.