Следователя прокуратуры арестовали спустя 13 лет за изнасилование и убийство подруги дочери

Тот самый бывший следователь Алексей Тороп. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

«Я тот самый бывший следователь прокуратуры, которого спустя 13 лет обвинили в убийстве 15-летней девочки в Балаганске. Хочу сказать, что к этому преступлению не имею никакого отношения. И в этом письме кратко постараюсь доказать свою невиновность».

Почти год назад об этой истории гудел весь интернет. Адвокат, в прошлом следователь прокуратуры, задержан спустя 13 лет за убийство подруги его дочери. Сюжет криминальной драмы дополняет важная деталь – он сам же себя и искал, расследовал собственное преступление.

Следственный комитет Иркутской области до передачи дела в суд от комментариев воздержался, а обвиняемый, просидев десять месяцев в изоляторе, прислал в редакцию "КП"-"Иркутск" письмо, в котором изложил свою версию событий (цитаты этого послания выделены курсивом).

Фрагмент рукописного письма бывшего следователя в редакцию "Комсомолки". Фото: предоставлено "КП"-Иркутск"

НЕ ДОШЛА ДО ДИСКОТЕКИ

- Катя, ты не знаешь, где Аня? - ранним утром 18 марта 2007 года в квартире Алексея Торопа зазвонил телефон (развитие событий рокового для Ани дня приводятся только со слов семьи арестованного через адвоката Алексея Торопа - Ред.). Трубку взяла 15-летняя дочь следователя Катя (фамилия и имя изменены – Ред.). Звонила подруга Света.

- Пришла мама Ани, - сказала Света. – Говорит, на дискотеку она ушла, но домой так и не вернулась. Сейчас пойдем искать…

За секунды Катя прокрутила в голове весь вчерашний день. Вспомнила, как сидя на уроках, они с одноклассницами решили компанией девчонок вечером пойти на дискотеку. Собраться договорились дома у одной из подруг в 21.00. Все пришли вовремя, кроме Ани… Подождав полчаса, девчонки отправились на танцы без нее, решили, наверное, передумала.

Наутро Аню Боровикову искали уже всем городом. И нашли бездыханное тело. Бедняжку изнасиловали, а потом задушили…

ПО СЛЕДУ ИДЕТ ОПЫТНЕЙШИЙ СЫЩИК

После убийства Ани по городку, где живет три тысячи человек, стремительно поползли истеричные слухи: «В Балаганске завелся маньяк!». Тело Ани не скинули в колодец или реку, не закопали в лесу, нашли за забором в огороде частного дома по улице Кольцевая - одной из центральных в Балаганске. Преступник словно сделал это намеренно, заявляя, что его все равно никто не поймает.

К поискам убийцы Ани Боровиковой приступил ныне арестованный Алексей Тороп - единственный следователь прокуратуры на весь район.

- Он боялся сказать дочке, что Аня погибла… - рассказывает «КП»-"Иркутск" адвокат Алексея Торопа Марина Крутер. – В школе девочки сидели за одной партой. Мой подзащитный, конечно, знал Аню, как и других друзей дочери. Воспитывал ее ведь один, супруга умерла, когда девочке исполнилось 11. Вместе с другими родителями он собирал деньги на похороны погибшей Ани.

Подозреваемого Алексей Тороп задержал, причем достаточно быстро – спустя месяц на допрос в этом статусе угодил некто Якушев. Он идеально подходил под образ маньяка: вышел из колонии около года назад, причем отсидел за аналогичное преступление. В материалы дела легло чистосердечное признание и заключения экспертиз.

- «На спичечном коробке, который нашли возле тела мертвой девочки, обнаружили следы пота Якушева», - пишет в своем письме в редакцию Алексей Тороп. – «Также эксперты дали заключение: во влагалище Боровиковой сперма Якушева, на одежде - волокна одежды Ани. А еще убийство было совершено неподалеку от дома Якушева. Труп нашли практически на тех же примыкающих улицах, где он 5 лет назад расправился с другой девочкой».

Дело, казалось, раскрыто, но до суда оно не дошло. Меньше через месяц после поимки душегуба сыщик взял самоотвод от расследования дела Боровиковой.

«Якушев был моим родственником – племянником зятя», - продолжает в письме Алексей.

А вот почему сделал этот шаг, не объяснил. Со слов семьи, о родстве с Якушевым он знал и до задержания. Тогда почему промолчал и раскрыл карты лишь после предъявления обвинения? Как говорят близкие следователя прокуратуры, возможно, дело в том, что связи дальние, а убийство одноклассницы дочери стало для него делом чести.

Однако оно развалилось, как только Тороп взял отвод, а потом и вовсе уволился. Вышел на пенсию по выслуге лет и занялся адвокатской работой. А другой следователь не сумел отдать его в суд – вина Якушева оказалась недоказанной. Даже результаты экспертиз каким-то образом оспорили. Почему? Имел ли место подлог, или улики и документы, как это бывает, «оформили не по протоколу», сейчас узнать не представляется возможным. Но можно предположить, что цепочка совпадений и странностей следствию спустя много лет показалась подозрительной. Единственный следователь в районе, отвод именно после поимки преступника и представления неоспоримых доказательств, труп возле дома Якушева. Стал бы отсидевший зэк так рисковать, нападая на девочку возле собственного дома? Вот почему и сам Тороп, вероятно, оказался в поле зрения. Все, что с одной стороны, казалось бы, защищало его, сыграло против. А Якушева выпустили из СИЗО через три месяца. Вскоре задержали еще одного подозреваемого. Его 10 месяцев гоняли по запросам и тоже отпустили за недоказанностью вины. Дело приостановили.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ И НЕПОДТВЕРЖДЕННОЕ АЛИБИ

Дело легло в стол на долгих 13 лет. Снова вспомнить об Ане Боровиковой в семье Алексея Торопа пришлось 20 августа 2020-го.

- В тот день он позвонил дочери и сказал, что его задержали за убийство, - продолжает адвокат Алексея Торопа Марина Крутер. – И попросил не верить обвинениям. Почему подозрения пали на Алексея Торопа? Нашелся тайный свидетель. Женщина спустя 13 лет рассказала, как в день убийства Тороп вместе с другим мужчиной вытащили из автомобиля труп девочки и бросили его через забор в один из огородов по улице Кольцевая.

Предполагаемый сообщник – Семен Ломов (фамилия и имя изменены в интересах следствия – Ред.). Он – один из клиентов Торопа по адвокатской работе. Сейчас тоже сидит в СИЗО, вину, как и Тороп, не признает.

- «Я его даже не знал в 2007-м году», - пишет в письме Алексей Тороп. «Мы познакомились примерно в 2012-м, когда он обратился ко мне за помощью. Я защищал его по одному делу. Вот и все».

И на момент убийства Ани, уверяет Алексей Тороп в письме, у него есть алиби:

«С 16 по 18 марта 2007 года я уезжал на охоту в село Тарасовск, которое находится в 70 км от Балаганска. То есть уехал за день до убийства. Всю зиму и весну 2007-го туда катался на охоту».

Но ведь алиби легко проверить – показаниями очевидцев. Но их не оказалось. И этот факт тоже играет отнюдь не в защиту Торопа.

- «Был такой Владимир Орлов, у которого я останавливался во время промысла, - пишет Алексей. – Он давно умер. Но есть еще двое свидетелей. Раньше они подтверждали мой приезд в те дни, но потом от показаний отказались».

Почему? Возможно, раньше они помогали Алексею Торопу обеспечить алиби. А узнав о его задержании, сказали, что просто ничего не помнят. Это единственный способ обезопасить себя от уголовного дела за дачу ложных обвинений. Алексей Тороп тоже уверен, что именно этот мотив заставил поменять свидетелей показания, но потому, что уголовным делом им угрожали:

- «Свидетелей защиты, о вызове в суд которых я ходатайствовал, следователь с оперативными работниками, говоря простым языком, «сломали», сказав им, что я в убийстве сознался, и что если они подтвердят мое алиби, то будут привлечены к уголовной ответственности, и вот таким образом, я остался без основных свидетелей защиты, хотя перед судом последние говорили, что помнят события марта 2007 года и что я был у них, а так же что я был на охоте, где охотился совместно с одним из них все выходные с 16 по 18.03.2007».

Здесь Тороп объясняет, что в день убийства он якобы был на охоте. Правда, главный свидетель, который это видел, уже умер. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Сейчас Алексей Тороп проходит судебно-психиатрическую экспертизу. По словам Марины Крутер, за почти десять месяцев в СИЗО Алексею предъявили новые обвинения.

- Теперь ему вменяют то, что после того убийства, он якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних девочек в Балаганске, - говорит Марина Крутер. - Мы не просто хотим сказать, что Алексей Тороп не виновен и его нужно срочно отпустить. Мы с Алексеем хотим помочь следствию найти настоящего убийцу. Алексей готов вновь сдать любые образцы: крови, слюны... Взять их с Якушева, который сейчас на свободе. Также мы просим провести очную ставку с той самой засекреченной свидетельницей. В конце концов, можно провести эксгумацию тела.

Виновен Алексей Тороп или нет – решит только суд.

ОФИЦИАЛЬНО

Эксперты восстановили удаленные файлы

- По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин убили 15-летнюю девочку, - сообщает СУ СК России по Иркутской области в пресс-релизе от 28 августа 2020 года о задержании. – Ее тело они спрятали на участке между домами по улице Кольцевая в Балаганске. Много лет преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года следователи-криминалисты тщательно изучили материалы и, проанализировав их, сформировали грамотную тактику расследования и назначили ряд судебных экспертиз. Благодаря этому удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, один из которых является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов (Алексей Тороп – прим. Ред.). Также криминалисты собрали биологические следы при помощи источника криминалистического света и экспресс-тестов Гемофан. И восстановили удаленные файлы с телефонов обвиняемых.