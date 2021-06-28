Эксперты рассказали, почему продукты "съедают" полбюджета в семьях сибиряков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Агентство РИА Рейтинг, сравнив уровень зарплат и расходов по всем областям, краям и республикам страны, в очередной раз выяснило, где в России жить хорошо. Список возглавили, как обычно, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин и Москва. Там после минимальных расходов на руках у семьи с двумя детьми в среднем остается на расходы больше 80 тысяч. Но в тундру мы с вами вряд ли поедем, жить там много сложнее, чем даже и в Сибири, оттого и зарплаты. А Москва – это о другом. Иркутская область, к слову, в этом рейтинге смотрится совсем неплохо – на 14 месте, с каждым годом поднимаясь выше ( в 2017 году были на 18 позиции), тогда как многие соседи, судя по всему, пандемию не выдержали и сдали, доход у людей упал.

На самом деле мы живем не так уж и плохо

Жаловаться на доход мы все умеем. И основания есть, как правило, железобетонные. При этом не стоит не доверять этой аналитике, она хотя и усредненная, но все же учитывает и среднюю зарплату и прожиточный минимум. Так, семье из двух детей после всех расходов остается 37,9 тысяч 438 рублей, а три года назад та же таблица давала другую сумму — 28 тысяч рублей. Рост вполне очевидный!

А если сравнить Иркутскую область с ближайшими соседями? Идем в отчете сразу за Красноярском. Там семье из двух детей после всех расходов остается 38, 7 тысяч рублей. Куда там Бурятии с их 21,9 тысячами, которая за эти годы отстала даже от Забайкалья с доходом в 27, 6 тысяч ! А Новосибирск? Столица Сибири вообще далеко от нас отстала по уровню жизни — 43 место в рейтинге и всего 22,5 тысячи на семью в сухом остатке!

- Все врете! (примерно так можно выразить мнение читателей, которые ни в жисть не согласятся, что у них есть свободные деньги. Потому как, как правило, они просачиваются сквозь пальцы). – Вот у нас один ребенок, работаем, и где эти 38 тысяч, где?!!!

На самом деле и они правы, и статистика. Потому что в идеальных расчетах оба, мама и папа, получают по одной средней по региону зарплате ( а она, на минуточку, около 50 тысяч рублей) и тратят на троих прожиточный минимум. А в реальности кто-то один из них, может, и приносит в семью 50 тысяч, зато другой, допустим, 35 тысяч. И траты, конечно, у всех разные. Но справедливости ради согласимся с тем, что и в других регионах похожая ситуация, и даже в Москве не все зарабатывают по сотне тысяч, хотя возможности есть.

Иркутяне стали больше тратить на лекарства, транспорт и ЖКХ

-У нас на ребенка никак не 12 тысяч в месяц уходит, а зимой все 20! И это не только одежда и развлечения, но и платные кружки, и занятия сч репетитором! , - рассказывают иркутские мамы. –Статистика от жизни отстала!

Вот чтобы «не отстать от жизни» те же люди, что ведут наблюдения за ценами в магазинах и на рынках Иркутска, наблюдают и за жизнью обычных семей, которые участвуют в статистическом исследовании и передают им все чеки. Среди этих семей есть и бедные, и побогаче – примерно поровну. И тут, конечно, видно, что никто не тратит на себя в месяц прожиточный минимум, как правило, больше.

- По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 1 квартале 2021 года потребительские расходы в среднем на каждого члена семьи составили 17 634 рубля в месяц, - сообщает Иркутскстат. - Преобладают расходы на различные товары - 42,3%, затраты на продукты питания составили 32,3% общей суммы, на оплату услуг – 23,1%, покупку алкоголя – 1,4%, питание в кафе – 0,9%.

Понятно, что чем выше доход в семье, тем меньше уходит на еду. У тех, кому средств не хватает, на хлеб и макароны идет до 49% всей получки! Это, конечно, очень много, потому что резко сокращает возможности хорошо отдохнуть, купить качественные вещи. И куда больше вероятность, что в таком доме сэкономят на мясе и молоке в пользу дешевых продуктов.

Однако по-прежнему очень много значит дача. Овощи, ягоды и зелень с нее становятся хорошим подспорьем. Кроме того, семейное питание выгоднее - продукты покупаются оптом, обеды домашние.

- Одинокий человек на покупку продуктов ежемесячно тратит около 10 тысяч рублей, тогда как в семье из четырех и более человек на каждого приходится в среднем по 4,4 тыс. рублей, - уточняют в Иркутскстате.

Кроме того, сейчас по сравнению с 2020 годом, у иркутян стало больше денег уходить на услуги. Нет, это не значит, что все побежали в химчистку. Наоборот, стирать вещи люди стараются сами – сдают только дорогие пуховики и куртки. Горожане больше тратят на проезд, на лекарства ( болезни не отступили, а коронавирус – наоборот), на ЖКХ. Многие отмечают расходы на образование.

КОНКРЕТНО

Сколько средств остается в семье с двумя детьми

1 Ямал 105, 4 тыс.

2 Сахалин 75, 3 тыс.

3 Москва 73, 4 тыс

13. Красноярск 38, 7 тыс.

14 Иркутск 37, 9 тыс

43 Новосибирск 22, 4 тыс.

48 Бурятия 21, 9 тыс.

( РИАРейтинг)