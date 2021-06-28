Из-за обязательной вакцинации на курортах Краснодарского края сибиряки рванули на прививки, иначе на пляжи не попасть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Разница есть – отдыхать в Турции или в Краснодарском крае. Лететь в Сочи и Геленджик, но только там с первого августа нужен сертификат на коронавирус (и уже сложно успеть, нужно полтора месяца после первой прививки!), а расходы, если брать с перелетом из Иркутска – 40 тысяч на неделю, и это по минимуму. В Анталию есть прямой рейс, уровень, как считают многие, круче, достаточно ПЦР –теста, справки про то, что переболел или на антитела. И все. Обойдется тысяч на 5-10 дешевле и при этом «все включено». И народ сменил курс. Хотя и не все, некоторые побежали прививаться.

- Мама была в поликлинике пару недель назад, - рассказывает иркутянка Наталья. – Никого, хоть сейчас ставь! Я записывалась на прошлой неделе. Была возможность сделать через пару дней, но попала на сбой с поставкой прививок. А сейчас есть свободные даты только на середину июля! И на антитела сдавала, так и там огромные очереди. Горожане рванули за справками на наличие антител и на вакцинацию!

Оно и понятно – не хочется путевки терять. Хоть Турция и дешевле, но Сочи забронировано давно. А отказаться от поездки – нарваться на штраф.

– Те, кто забронировал у нас туры из Иркутска в Краснодарский край на июль и август, не отказались от путевок, - рассказывает сотрудница одного из иркутских турагентств Марина. - Люди просто пошли ставить вакцину, так как устали отказываться от отдыха на море. Напрямую из Иркутска можно вылететь только в Анталию. В Турции обстановка относительно налаживается. Привили всех, кто работает в отелях, ресторанах, в номерах есть маски, санитайзеры. Что касается Китая, Вьетнама и Таиланда, то их открытия пока не ждем.

Об этом же говорит и председатель Сибирско-Байкальской Ассоциации Туризма Игорь Коваленко.

- Как только открылась Турция, иркутяне стали покупать билеты туда, - говорит он. – Сейчас у нас на первом месте именно Анталия, а после – Байкал. Но и то путевки на местный отдых начали сдавать. Кто-то коронавируса опасается, а большинство все же собрались за границу.

Тем более, многие уже понимают, что с прививкой для поездки в Краснодарский край могут не успеть. Если у них тур на 1 августа, то бежать надо прямо сейчас, через неделю будет поздно. И тут есть затык – препарат-то поступает в регион небольшими партиями. И если фокус не удастся, придется сдавать билеты и лететь в Турцию.

Кстати, почуяв конкурента, который уводит отдыхающих, сочинским отелям ничего не оставалось, кроме как объявить о снижении цены. Сейчас на 20%.