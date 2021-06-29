«Приревновал жену ко мне и набросился»: врач ковидного госпиталя из Братска заявил, что его избил родственник пациентки

Врач Андрей Белых. Фото: соцсети

На три месяца пришлось отправиться на больничный и.о. заведующему братского ковидного госпиталя Андрею Белых. 50-летнего терапевта выбил из строя не коронавирус, от которого он сам спасает больных, на больничную койку медик отправился после встречи с родственником одной из пациенток. Все случилось 13 марта.

- Весной, чтобы постоянно не снаряжаться в защитный костюм для посещения красной зоны, мы создали опросники, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Андрей Белых. – В них просили больных оставить номера телефонов, чтобы врач мог в любой момент позвонить пациенту, узнать, как самочувствие и т.д. Дочь одной из пенсионерок заполнила опросник сама. Но вместо номера матери написала собственный.

В день, когда ту самую пенсионерку решили выписывать, по словам Андрея Белых, он набрал указанные 11 цифр.

- Женщина сначала несколько раз сбрасывала звонок, но потом ответила, - продолжает Андрей. – Сказала, что ничего не понимает, мол, какой это еще врач Белых.

Рядом с женщиной в этот момент находился ее муж. Ему якобы сильно не понравилось, что любимой даме названивает незнакомец. Через несколько часов ревнивец, как утверждает доктор, уже стоял на пороге кабинета Андрея.

- Этот здоровяк сразу спросил: «Ты названиваешь моей жене?» - говорит Андрей. – Я ответил, что да. Началась словесная перепалка. Потом он подошел, и отправил меня в нокаут, ударив кулаком по голове и в живот.

Андрей работает в красной зоне. Фото: соцсети.

По словам Андрея, в кабинете не то, что не получилось полноценного кулачного боя, не завязалась даже потасовка, так как врач якобы на несколько минут потерял сознание. А когда пришел в себя, незваного гостя в кабинете уже не оказалось. Андрей же позвонил в полицию и заявил о совершенном нападении. После продолжил принимать пациентов, но вскоре почувствовал себя нехорошо и поехал в травмпункт.

- Там было решено госпитализировать меня в больницу, - говорит Андрей. – Диагноз: закрытая черепно-мозговая травм, ушиб головного мозга и кровоизлияние в лобную область. В тот же день ко мне приезжал участковый, который взял показания.

На больничной койке Андрей, по его словам, провел три недели. После выписки отправился в реабилитационный центр Омска. Вернувшись домой в Братск, мужчина с удивлением узнал, что ему отказали в возбуждении уголовного дела, на котором он так настаивал. Эксперты сделали заключение: Андрею причинен легкий вред здоровью.

- И это при том, что на больничном я провел больше 100 дней, а на днях оформил третью группу инвалидности, - говорит Андрей. – А еще я утратил 60% дееспособности. На работу все равно вышел, так как бушует третья волна коронавируса. Врачей и так не хватает. Прихожу в себя. Например, до сих пор долго не могу сидеть за компьютером, сложно сконцентрироваться.

Терапевт говорит, что за эти три месяца, обидчик перед ним так и не извинился. Хотя не отрицает: в первые дни после избиения звонки от него ему поступали. Но Андрей не брал трубку, так как плохо себя чувствовал. Чтобы оспорить решение экспертизы, врач написал жалобу в прокуратуру. «КП» - Иркутск» связалась и с обидчиком доктора. Владимир Хагалиев рассказал свою версию конфликта.

- В госпитале лежала моя теща, - объясняет Владимир Хагалиев. – Жена и правда указала свой телефон в том самом опроснике. И этот врач действительно на него звонил в день выписки тещи. Вот только названивал пьяный. Даже правильно имени пациентки не мог произнести, начал материться и в конце концов, назвал жену идиоткой.

Владимиру это, конечно, не понравилось. Он поехал забирать тещу, а заодно, решил посмотреть на врача, который нагрубил его супруге.

- Подумал, что он хотя бы извиниться, - продолжает Владимир. – Зашел и начал объяснять ему, что не нужно оскорблять и хамить. Бить его из ревности не собирался! Это бред. Какая ревность, у меня жена занимается бизнесом и каждый день говорит по телефону с мужчинами. Так что, мне каждого бить? Тем более, я осознавал, что передо мной врач. В общем, у нас началась словесная перепалка, во время которой он первый накинулся на меня и ударил в висок. Я оттолкнул его в живот и ушел. Больше в нему не прикасался. Но тоже зафиксировал побои с его стороны, обратившись в травмпункт.

Владимир, признается, что не хотел связываться с врачом, но в ответ тоже подал на него заявление. Поговорить с Андреем спокойно, без обращений в полицию, Владимир, говорит, что пытался, но Андрей на связь не вышел.

В любом случае, фразу из песни Владимира Высоцкого «Ударил первым я тогда» никто из участников этой истории не скажет. Кто начал конфликт и кому первому прилетел хук, предстоит разобраться полиции.

- Мы проводим проверку, - прокомментировали «КП» - Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Врачу отказали в возбуждении уголовного дела, так как экспертиза показала, что ему был причинен легкий вред здоровью. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы. Версия о том, что медик мог первым спровоцировать конфликт, также рассматривается.