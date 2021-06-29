Дополнительные ограничения по коронавирусу введены в Иркутске . Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые ограничения по коронавирусу в Иркутске с 29 июня 2021 введены в действие указом губернатора. Они касаются практически всех сфер. И, хотя о введении режима самоизоляции речь не идет, от отдыха и развлечений в городе придется отказаться.

Итак, ограничения по коронавирусу в Иркутске с 29 июня 2021 вновь затронули кафе и рестораны. Сейчас они могут быть открыты с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени. Есть и исключения - для тех из них, что расположены на вокзалах и в гостиницах, а также в случае работы на вынос. Точно также работал общепит региона с октября 2020 по январь 2021, во время второй волны ковида.

Остальные ограничения, которые действуют в Иркутске по коронавирусу с 29 июня 2021, также похожи. Так, жениться и выходить замуж можно только если общее число находящихся в помещении не более 10 человек.

Практически на месяц ( с 29 июня 2021 года по 26 июля 2021 года) отменяются банкеты, корпоративы и вообще все мероприятия.

Что касается спортивных соревнований на открытом воздухе, то ограничение в связи с ковидом по числу участников - 50 человек. И никаких зрителей.

Есть разница в требованиях ко всему населению и тем, кто уже переболел или прошел вакцинацию. Запрещено проведение групповых занятий фитнесом и любым спортом в закрытых помещениях. Но - только для тех, кто уже сталкивался с коронавирусом.

Есть послабления по переводу 30% сотрудников на удаленку. В это число не включают тех, кто имеет антитела или прошел вакцинацию.

Что касается вахтовых поселков, то в командировки туда могут ехать только привитые. А проверки рабочих перед заездом будут организованы так, чтобы ускорить тестирование привитых.

Таковы новые ограничения по коронавирусу в Иркутске с 29 июня 2021 года.