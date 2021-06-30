«Если бы ждали подмогу, бабушка могла сгореть заживо»: братья-подростки спасли 81-летнюю пенсионерку на пожаре

Вова (слева) и Даня Левшины настоящие смельчаки. Фото: предоставлено Викторией Пархименко

Дым, который шел из ограды частного дома братья, 16-летний Вова и 15-летний Даня Левшины, заметили, возвращаясь домой. Парни живут в поселке Шиткино Тайшетского района Иркутской области. Ребята остановились, но высокий забор помешал рассмотреть, что именно горит.

- Может мусор жгут… - предположил Даня.

– Да какой мусор, на дворе темень, – ответил Вова, и скомандовал младшему брату: «Давай-ка проверим, что там».

Пацаны забрались на забор и увидели страшную картину: веранда дома – в огне. Дым на глазах становился все чернее, валил из всех щелей. Вова вспомнил, здесь живет одинокая бабушка. Парни бросились за подмогой в соседние дома.

- Стучали в калитку и в окна, никто не открывал, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Вова Левшин. – Может, не слышали, а, может, не захотели. Вышел только один дяденька, я ему кричу: «Там дом горит, надо пожарным звонить!». Он в ответ: «Да, надо».

Вова с Даней побежали обратно – спасать бабушку. Мужчина – за ними. Снова перелезли через забор, а но дверь дома оказалась заперта.

- Окно помог открыть мужчина, - продолжает Вова. – Мы с Даней залезли внутрь. Комната уже начала заполняться дымом. На диване лежала бабушка и плакала. Умоляла: «Внучки, у меня нога совсем больная, не могу даже подняться, помогите».

Дом, в котором жила бабушка выгорел полностью. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Иркутской области

Братья быстро натянули на бабушку штаны, взяли под руки и повели к выходу. Но так как веранда уже полностью была в огне, проход оказался отрезан. Парни – к окну. Но и там ждало препятствие: на высокий подоконник пенсионерка физически подняться не смогла. Тогда Вова и Даня подставили тумбочку, а потом помогли пенсионерке выбраться на улицу.

- У меня там документы остались, - внезапно закричала женщина.

Вова скомандовал брату следить за бабулей, а сам рванул обратно. Залез через окно и чудом нашел в комнате паспорт.

- Когда я уже выходил, в доме начали лопаться стекла, - говорит Вова. – Огонь полностью охватил дом. Но я успел убежать.

Даня и Вова друг за друга горой. Фото: предоставлено Викторией Пархименко

Тут приехали и пожарные. Но, увы, дом выгорел полностью и 81-летняя бабушка осталась без жилья. О поступке Вовы и Дани уже узнал весь поселок. Гордятся ребятами! Судьба у братьев тяжелая. Когда им исполнилось 5 и 6 лет, мать отдала детей в приют. Вскоре мальчишек взяла под опеку Виктория Пархименко. Она заменила парням мать.

- Многие мне говорили, что я не смогу вырастить из них людей, что у них плохие гены, - рассказывает Виктория Пархименко. – Раньше они часто дрались между собой, но сейчас стали опорой друг для друга. Думаю, я вырастила настоящих мужиков! Знали бы вы, какие они помощники по дому. Умеют все! А когда я болею, не отходят ни на шаг.

В региональном МЧС, узнав о смелости пацанов, пообещали представить их к награде.