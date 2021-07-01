5 лет назад при тушении лесных пожаров в Качугском районе разбился самолет ИЛ-76 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в Иркутской области вспоминают жертв авиакатастрофы, которая произошла ровно 5 лет назад. Утром 1 июля 2016 года экипаж самолета МЧС ИЛ-76, который работал на тушении лесных пожаров в Качугском районе, перестал выходить на связь. Начались поиски воздушного судна. Его обломки обнаружили только 3 июля. От самолета остался лишь хвост. Шансов выжить не было ни у кого - все члены экипажа во главе с пилотом Леонидом Филиным погибли при крушении. 4 июля – стал днем траура для всего региона.

- За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода 2016 года экипаж самолета Ил-76 МЧС России совершил 33 боевых вылета, сбросил более тысячи тонн воды над горящей тайгой, - вспоминают о героях в региональном ведомстве. - Благодаря этому экипажу только в Иркутской области были ликвидированы семь очагов крупных лесных пожаров, защищены 30 населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек.

Экипаж пропавшего самолета искали в течение трех дней Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спустя несколько дней после крушения расшифровка информации бортовых самописцев показала, что самолет был исправен, и паники среди экипажа не было, спасатели до последнего момента переговаривали с диспетчером в штатном режиме. Специалисты придерживаются того, что сотрудники не подозревали об опасности. Самолет находился в зоне сильного задымления, и летчики просто могли не увидеть приближающуюся сопку. Крушение произошло на склоне возле поселка Рыбный Уян в Качугском районе.

Погибших членов экипажа похоронили в Подмосковье. 9 человек на Мытищинском и Жуковском мемориальных комплексах, одного в Волгограде. Так пожелали сами родные. Однако и по сей день на месте крушения стоит памятный крест, на той самой сопке, где оборвалась жизнь спасателей.

На месте крушения ИЛ-76 установлен памятный крест, где указаны имен всех погибших в крушении спасателей МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Десять человек, завершивших здесь свой жизненный путь, навсегда останутся в наших сердцах и памяти... Помним, скорбим, - отдают дань памяти героям в региональном МЧС.

За отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, членов экипажа Ил-76, разбившегося в Иркутской области наградили орденами Мужества посмертно. Кавалерами ордена стали командир Леонид Филин, второй пилот Алексей Лебедев, штурман Георгий Петров, бортовой инженер Виктор Кузнецов, бортовой радист Игорь Мурахин, бортовые операторы Сергей Сусов, Сергей Макаров и Марат Хадаев, авиационные техники Вадим Жданов и Андрей Машнинов.

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