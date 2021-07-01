Задержана директор иркутского детдома, в котором 12-летний воспитанник совершил насилие над маленьким ребенком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тихий и незаметный иркутский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится рядом со стадионом «Динамо» по улице Баррикад, неожиданно прогремел не только на весь город, но и на всю страну. Воспитатели в учреждения через соцсети рассказали шокирующие подробности того, как 12-летний воспитанник держит в страхе весь центр. По их словам, мальчик совершает сексуальные насильственные действия против других ребятишек. Одной из первых об этом заговорила воспитатель Любовь Пелих, на глазах которой, по ее словам, все произошло.

- Олег (имя мальчика изменено, прим. Ред.) попал в наш Центр года четыре назад, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Любовь Пелих. – Буквально с первых дней он начал вести себя агрессивно. Мог ударить ребятишек младше себя, воспитателей не слушал никогда. Количества жалоб на него не пересчитать. Мы с другими сотрудниками говорили об этом руководству. Просили директора перевести его, но ничего не предпринималось.

А 23 ноября 2020 года Любовь Пелих осталась в детдоме на дежурство.

- Проходя мимо комнат детей, в одной из них я услышала шебуршание, - продолжает Любовь Пелих. – Я открыла дверь и увидела то, что никогда не хотела бы вспоминать.

В сводках обычно об этом сухо пишут «насильственные действия сексуального характера». Жертвой, по словам Любови Пелих, стал 3-летний малыш. Заметив педагога, Олег вскочил с испуганными глазами и убежал. А тот мальчик в слезах рассказал, что такое происходит уже не первый раз. Наутро Олега отправили в психиатрическое отделение на плановое лечение. Правда, меньше чем через месяц он, по словам педагога, вернулся и продолжил терроризировать младших ребят.

- Мы с другими воспитателями не хотели скандала, - говорит Любовь Пелих. – Вновь просили перевести проблемного подростка. Но...

В апреле воспитатели написали заявления в следственный комитет и соцзащиту. Начались проверки.

В прокуратуре Иркутской области после проверки подтвердили, что в центре помощи детям нарушали права воспитанников.

- Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения с воспитанниками, пребывающими в учреждении, по обеспечению постоянного контроля за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — заявили в ведомстве.

О том, что жалобы о халатной работе директора ОГКУСО «Центр помощи детям», поступали в министерство социального развития, опеки и попечительства, подтвердили и в правительстве региона.

- Ведомство провело служебное расследование по факту, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья. - Выяснилось, что инцидент, о котором говорится в обращениях, действительно произошел в ноябре 2020 года. Тогда директор провела педагогическое расследование и не усмотрела нарушений. По результатам служебного расследования факты, указанные в обращениях, не подтвердились, а к директору учреждения применили дисциплинарные меры за формальный подход к проведению педагогического расследования.

По итогам повторной внутренней проверки за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей меры дисциплинарного воздействия также применили к виновным сотрудникам учреждения. Материалы служебного расследования министерства передали в следственный комитет.

– Ситуация, произошедшая в центре помощи детям Иркутска, и получившая широкий резонанс в СМИ и обществе, требует детальной проработки и доказательств, - рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. – Мы с апреля 2021 года занимается этой темой. Неоднократно встречались с коллективом, пристально проверяли работу учреждения. Вопрос с контроля министерства не снимается.

Что касается того самого мальчика Олега, то сейчас он находится на лечении. Решается вопрос о том, где он будет находиться дальше. Остальные воспитанники центра отдыхают в летнем оздоровительном лагере.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРОТИВ ДИРЕКТОРА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

1 июля стало известно, что директор учреждения все-таки отстранена от должности. Решение приняли по ходатайству и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрия Вастьянова. Но и это еще не все. Против нее возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

- Кроме этого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении малолетнего противоправные действия, о чем стало известно директору центра. Она в свою очередь не сообщила в правоохранительные органы, а лишь организовала внутреннюю служебную проверку. Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления.

Директора уже задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.