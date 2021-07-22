Паводки в Забайкалье: подтоплено 55 домов, есть угроза разрушения дорог. Фото: правительство Забайкалья

Из-за непрекращающихся дождей, которые обрушились на Забайкалье, в регионе вновь начались паводки. Особенно не повезло Нерчинскому району. Из-за обильных осадков, там произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. Как итог, большая вода пришла в село Заречный. Там уже подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

- Из-за размыва водопропускных труб закрыто движение на 24 километре автомобильной дороги «Подъезд к Нерчинску», - рассказал руководитель краевого Минстроя Дмитрий Ватагин. - Есть угроза обрушения этого участка. Автобусы №542 Чита – Нерчинск (через Знаменку) временно отменены. Добраться до Нерчинска можно на автобусе №586 Чита-Нерчинск (через Холбон).

Большая вода пришла в два района края. Фото: правительство Забайкалья

Не легче ситуация и в Шилкинском районе, где из-за паводка повреждено десять мостов в селах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, и Кыэкен.

Пострадавшие районы уже осмотрел губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он поручил мобилизировать краевые службы на восстановление транспортных подъездов к пострадавшим населенным пунктам.

- Нужно сделать это оперативно, - отметил Александр Осипов. - Иначе будет невозможно доставлять вещи первой необходимости людям. Это и медикаменты, и продукты, и многое другое. Всю необходимую помощь мы окажем.

Добавим, что сейчас специалисты подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Уже известно об уроне сельскому хозяйству. У многих сельчан во время паводка погибли свиньи, телята и куры.