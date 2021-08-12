Почему в иркутском дворе после ремонта установили старые карусели на детской площадке, а не новые

Так пока выглядит детская площадка Фото: Андрей СИНЬКОВ

- В нашем дворе, по улицам Советская, 96 и Трудовая, 5 отремонтировали детскую площадку, оставив на ней одну качельку и одну карусель, которые и раньше стояли там. Хотя обещали, что за 1,5 миллиона рублей у нас появится целый игровой комплекс с уличными тренажерами лавочками, беседкой. А за два месяца ремонта, строители лишь вырвали качели, затем залили бетонную площадку и поставили те же самые качели на место. И это весь ремонт?

Пост с такими возмущениями появился в иркутских пабликах в соцсетях. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Комсомолки» отправился в тот самый двор, чтобы увидеть все своими глазами. Как оказалось, возмущенных жителей двора можно понять. На идеально ровно залитой бетонной площадке действительно одиноко стоят качели и карусель, по краям вкопаны еще два небольших тренажера. Но даже с ними это место для отдыха никак не тянет на название, которое написано в паспорте объекта: «Умный, спортивный, трудолюбивый двор». Пока даже дети, которых родители забирают из садика, расположенного рядом, не просятся поиграть на пустующей площадке.

В игровой зоне только карусель и качелька Фото: Андрей СИНЬКОВ

Но, как оказалось, жаловаться местным жителям пока рано, работы не закончены. Об этом рассказал представитель подрядчика, который и выполнял благоустройство.

- Мы действительно выполнили все работы, - рассказал "КП"-"Иркутск" исполнительный директор фирмы-подрядчика Олег Дерябин. – По контракту мы были обязаны демонтировать старую площадку, подготовить основание под новую, бетонирование и асфальтирование дорожек, и установить старое оборудование. К слову, качели и карусель исправны. Что касается новых тренажеров, то администрация города, параллельно с началом наших работ, выложила на аукцион информацию о закупке и поставке спортивного и детского оборудования. Но никто из производителей на эту закупку пока не вышел. Около 10 новых тренажеров в этом дворе обязательно появятся, только немного позже. Также в будущем детском городке предусмотрена установка резинового покрытия.