«Вакцинация – это жизнь!»: кто получил первые шесть подарков

Состоялась первая акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди вакцинированных горожан. 12 августа своих обладателей нашли такие подарки как: блютуз-наушники, пульсоксиметр, тонометр, портативный аккумулятор, сертификат на 3 тысячи рублей на продукты от Комбината питания и комплект книг от «Комсомольской правды». Итак, публикуем номера счастливых сертификатов о вакцинации.

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Обладательницей сертификата на продукты стала иркутянка Елена Гришаева. Женщина, которая работает инженером на авиазаводе, не успела посмотреть эфир о победе от нас и узнала.

- Я впервые в жизни участвую в какой-либо акции, и сразу победа, - улыбается Елена Гришаева. – Прививки мы с мужем делали 1 июля и 5 августа. Об акции узнала от коллег, которые показали мне выпуск «Комсомолки». Решила заполнить купон на удачу. И не зря. Конечно, хотелось выиграть автомобиль, но и сертификату на продукты очень рада. Что касается прививки, то сначала я боялась ее делать. Но затем увидела, что вакцинированных все больше, и решили с мужем обезопасить и себя. Теперь ждем остальные акции.

Обладательница сертификата на продукты от Комбината питания Елена Гришаева. Фото: личный архив.

Кстати, если вы не выиграли 12 августа, не расстраивайтесь. Ваш купон будет участвовать в других четырех акциях. Вторая уже совсем скоро - 19 августа. В этот день мы будем раздавать 5 блютуз-наушников, 1 пульсоксиметр, 1 тонометр, 5 портативных аккумуляторов, 1 бесконтактный термометр, 5 флешек, 5 сертификатов на 1 тысячу рублей и 5 на 3 тысячи от Комбината питания, а также 3 комплекта книг от «Комсомольской правды». Еще три акции пройдут 26 августа, 2 сентября и 9 сентября. К слову, 9 сентября определится и обладатель суперподарка – нового белого автомобиля Lada Granta. Прямой эфир проведения акции вы можете смотреть 19 августа, в 18.00 на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

КОНКРЕТНО

Акция «Вакцинация – это жизнь!», 12 августа, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)

Блютуз наушники – 9380000035000480

Пульсоксиметр – 9380000031376370

Бесконтактный термометр – 9380000034581580

Сертификат на продукты на 3 тысячи рублей от Комбината питания – 9380000027785361

Портативный аккумулятор - 9380000033965446

Книги от «Комсомольской правды» - 9380000029969999

КСТАТИ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ

Еще раз подробно рассказываем правила акции. Принять участие в акции могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении об акции ЗДЕСЬ). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

ВНИМАНИЕ!

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

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Какие подарки участвуют в акции

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.).

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

Партнер акции ООО «Сервико». За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».