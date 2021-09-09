«Вакцинация – это жизнь!»: определился обладатель автомобиля Lada Granta. Фото: предоставлено компанией "Сервико"
Вот и состоялся финал акции «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводила при поддержке администрации Иркутска среди привитых от коронавируса горожан. В четверг, 9 сентября, наконец, определился обладатель суперподарка – новенького автомобиля Lada Granta. Итак, машину прямо из салона заберет 45-летняя специалист Росреестра Бэлла Алханова.
- Ура-а! – не скрывая эмоций, кричит в трубку счастливая Бэлла, узнав, что машина ее. – Это уже вторая победа в акции. До этого я выигрывала сертификат от Детской молочной кухни. Об акции я узнала из газетного выпуска «Комсомолки». Да, я обожаю читать газеты! Поэтому, когда всей семьей поставили вакцину, сразу вырезали купоны и подали заявку. Но везет только мне!
Обладатель нашего суперподарка - Бэлла Алханова. Фото: предоставлено Бэллой Алхановой
В семье Бэллы уже есть один автомобиль. Но на нем ездит в основном муж. У Бэллы тоже есть водительское удостоверение, поэтому она как раз мечтала о собственном авто.
- Машину, конечно, оставлю себе, - продолжает Бэлла. – Надеюсь, муж не отберет. Но, а если серьезно, то придется вспоминать навыки вождения на механике. Думаю, у меня все получится. Спасибо организаторам акции, что подарили мне такую радость.
Ну а мы поздравляем и других победителей. Помимо авто 9 сентября хозяев обрели еще 39 подарков. А именно: 5 портативных аккумуляторов, 3 флеш-карты на 16 ГБ, 9 пар беспроводных наушников, 1 бесконтактный термометр, 2 тонометра, 2 пульсоксиметра, 5 сертификатов от Детской молочной кухни, 5 сертификатов от Комбината питания Иркутска, 5 комплектов книг от «Комсомольской правды» вместе с пригласительными в театр или музей, а также по одной упаковке витаминов, БАД "Кедровитин" и БАД «Дквитин».
Партнер акции ООО «Сервико».
КОНКРЕТНО
Акция «Вакцинация – это жизнь!», 9 сентября, результаты:
Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)
Автомобиль
9380000033754119
Книги от «Комсомольской правды»
9380000031496573
9380000035500754
9380000039285587
9380000031396058
9380000019336057
Сертификаты от комбината питания на 1000 руб
9380000032006575
9380000037025665
9380000034244131
9380000033778590
9380000040415925
Сертификаты от детской молочной кухни на 1000 руб
9380000031694828
9380000031694828
9380000039715510
9380000034372591
9380000035879362
Портативные аккумуляторы
9380000031555622
9380000041169953
9380000034252419
9380000030795298
9380000033378824
Флеш-карты на 16 ГБ
9380000037050190
9380000033349281
9380000033307584
Беспроводные наушники
9380000038910089
9380000029622965
9380000036475175
9380000033309802
9300000038917255
9380000035499859
9380000027827221
9380000033762178
9380000032003644
Тонометр
9380000034988337
9380000034248091
Пульсоксиметр
9380000033057631
Бесконтактный термометр
9380000037176139
Витамины
9380000030942874
БАД "Кедровитин"
9380000035885250
БАД «Дквитин»
9380000025150378
КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК
Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.
Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.
ВАЖНО
Организационный комитет
1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»
2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска
3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»
За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
Партнер акции ООО «Сервико».