«Вакцинация – это жизнь!»: определился обладатель автомобиля Lada Granta. Фото: предоставлено компанией "Сервико"

Вот и состоялся финал акции «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводила при поддержке администрации Иркутска среди привитых от коронавируса горожан. В четверг, 9 сентября, наконец, определился обладатель суперподарка – новенького автомобиля Lada Granta. Итак, машину прямо из салона заберет 45-летняя специалист Росреестра Бэлла Алханова.

- Ура-а! – не скрывая эмоций, кричит в трубку счастливая Бэлла, узнав, что машина ее. – Это уже вторая победа в акции. До этого я выигрывала сертификат от Детской молочной кухни. Об акции я узнала из газетного выпуска «Комсомолки». Да, я обожаю читать газеты! Поэтому, когда всей семьей поставили вакцину, сразу вырезали купоны и подали заявку. Но везет только мне!

Обладатель нашего суперподарка - Бэлла Алханова. Фото: предоставлено Бэллой Алхановой

В семье Бэллы уже есть один автомобиль. Но на нем ездит в основном муж. У Бэллы тоже есть водительское удостоверение, поэтому она как раз мечтала о собственном авто.

- Машину, конечно, оставлю себе, - продолжает Бэлла. – Надеюсь, муж не отберет. Но, а если серьезно, то придется вспоминать навыки вождения на механике. Думаю, у меня все получится. Спасибо организаторам акции, что подарили мне такую радость.

Ну а мы поздравляем и других победителей. Помимо авто 9 сентября хозяев обрели еще 39 подарков. А именно: 5 портативных аккумуляторов, 3 флеш-карты на 16 ГБ, 9 пар беспроводных наушников, 1 бесконтактный термометр, 2 тонометра, 2 пульсоксиметра, 5 сертификатов от Детской молочной кухни, 5 сертификатов от Комбината питания Иркутска, 5 комплектов книг от «Комсомольской правды» вместе с пригласительными в театр или музей, а также по одной упаковке витаминов, БАД "Кедровитин" и БАД «Дквитин».

Партнер акции ООО «Сервико».

КОНКРЕТНО

Акция «Вакцинация – это жизнь!», 9 сентября, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свой номер – им служит номер сертификата)

Автомобиль

9380000033754119

Книги от «Комсомольской правды»

9380000031496573

9380000035500754

9380000039285587

9380000031396058

9380000019336057

Сертификаты от комбината питания на 1000 руб

9380000032006575

9380000037025665

9380000034244131

9380000033778590

9380000040415925

Сертификаты от детской молочной кухни на 1000 руб

9380000031694828

9380000031694828

9380000039715510

9380000034372591

9380000035879362

Портативные аккумуляторы

9380000031555622

9380000041169953

9380000034252419

9380000030795298

9380000033378824

Флеш-карты на 16 ГБ

9380000037050190

9380000033349281

9380000033307584

Беспроводные наушники

9380000038910089

9380000029622965

9380000036475175

9380000033309802

9300000038917255

9380000035499859

9380000027827221

9380000033762178

9380000032003644

Тонометр

9380000034988337

9380000034248091

Пульсоксиметр

9380000033057631

Бесконтактный термометр

9380000037176139

Витамины

9380000030942874

БАД "Кедровитин"

9380000035885250

БАД «Дквитин»

9380000025150378

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Партнер акции ООО «Сервико».