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Общество9 сентября 2021 16:04

Подписчики сдали полиции блогершу из Иркутска за видео с малышом на переднем сидении и без автокресла

Женщина оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Подписчики сдали полиции блогершу из Иркутска за видео с малышом на переднем сидении и без автокресла. Фото: скриншот с видео

Подписчики сдали полиции блогершу из Иркутска за видео с малышом на переднем сидении и без автокресла. Фото: скриншот с видео

Видео, на котором девочка лет 3-4 стоит на пассажирском сидении элитного авто и танцует под музыку, заметили на днях пользователи иркутских соцсетей. Сняла ролик блогер с 25-тысячами подписчиков. Причем снимала дочку девушка прямо во время движения авто. Ребенок находился в салоне без детского кресла. А ее мама, со смартфоном в руке еще успевала крутить баранку. Некоторые подписчики блогерши ставить лайки под роликом ей не стали. Более того, они отправили видео полицейским. Те нашли молодую маму и пригласили ее на беседу в отдел. Там то и выяснилась еще одна любопытная деталь.

- С начала этого года, автолюбительница нарушила правила дорожного движения 74 раза, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Там и нарушения скоростного режима, и проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп линии.

Девочка танцевала прямо на ходу. Фото: скриншот с видео

Девочка танцевала прямо на ходу. Фото: скриншот с видео

То ли девушка так была занята своей страничкой в инстаграме, и новыми роликами и постами, но оплачивать свои штрафы она не спешила. Сейчас на ней 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 000 рублей. Для коллекции против нее составили еще 24 протокола за несвоевременную оплату долгов.

Кстати, сама блогерша уже записала новое видео, в котором поблагодарила всех, что сделали ее еще популярнее.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

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