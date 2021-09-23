В сибирской глубинке школьники открывают бизнес. Варить будут моцареллу в собственной сыроварне . Фото: Татьяна Немирич

В школе №16 из глухого таежного поселка Кулиш Иркутской области всего 18 учеников. И всем им не до модных приставок и соцсетей. В отличие от городских сверстников эти ребята с 5-го класса умеют то, чему даже взрослые в мегаполисе за всю жизнь не научатся. Они – самые настоящие фермеры. И скоро начнут варить сыр, которым мечтают накормить сначала свой родной Чунский район, потом область, а затем, возможно, и всю страну!

Хозяйство в целый гектар

Вообще вокруг деревни Кулиш кроме бескрайней тайги ничего нет. Даже ближайшая асфальтированная дорога, и та находится в 120 км, в самом поселке всего две улицы. После развала местного колхоза вся жизнь сосредоточилась вокруг школы. Еще бы! Хозяйство здесь будь здоров. Не каждое село таким похвастается - целый гектар. Огородом и теплицами никого не удивить, многие сельские школы могут похвастаться собственными помидорами и огурцами. Но в Кулише держат еще трех коров, пять телят и двух поросят. Педагоги и дети вместе заготавливают корма, выращивают рассаду, делают биогумус и даже пекут хлеб в собственной пекарне для всей деревни. А с недавних пор на уроках технологии еще и варят… сыр.

Ученица 9-го класса Регина Абдурахимова уже умеет готовить брынзу. Теперь девочка научиться изготавливать настоящий сыр. Фото: Татьяна Немирич

- Конечно, это пока не тот сыр, который продают в магазинах, - улыбается в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" директор школы, а заодно и главный разработчик рецептов Татьяна Немирич. – Пока мы делаем только брынзу. Чтобы ее приготовить, не нужно специального оборудования и форм. Необходимы только кастрюли, закваска, дрожжи, творог и, конечно, молоко, которое дают собственные коровки.

Уроки по сыроварению ребята из 7-9 классов посещают два раза в неделю. Готовая продукция, как и овощи с огорода, идут не только на питание в школьной столовой, ученики угощают и родителей. А скоро ребята станут предпринимателями. И все благодаря новаторским идеям Татьяны Немирич. Она давно поняла: выжить школе в глухом селе можно, только обеспечивая себя самим. Директор сделала ставку на участие в различных конкурсах. И за последние 6 лет шесть ее проектов одержали победу. В том числе и проект пекарни на территории школы.

- Всего мы выиграли гранты уже на 2 миллиона рублей, - говорит Татьяна Немирич. - Очередную заявку подали на конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности» - «Есть наше! Молодежь Прибайкалья - сырных дел мастера!».

По нему при школе появится профессиональный мини-сыроваренный цех и фирменный социальный магазин, где будут продавать товар. Идея организаторам конкурса понравилась и Кулишская школа вошла в число 95 победителей.

- Мы получим 340 тысяч рублей, еще 47 тысяч добавят из бюджета района, - радуется Татьяна Немирич. – Проект планируем запустить с 15 ноября. А пока я уже заказываю оборудование, формы, холодильники, новые кастрюли, закваску… Доставить необходимое должны из Екатеринбурга. Вести уроки буду сама. Хочу еще открыть курсы. В каникулы обучу сырному делу всех желающих.

Фото: Татьяна Немирич

Городские сверстники завидуют

Планы у Татьяны Немирич наполеоновские. Уже в августе 2022 года она с ребятами хочет провести в Кулише праздник сыра и эко-ярмарку. Если дело пойдет в гору, Татьяна надеется найти инвесторов и запустить кулишскую новинку в продажу.

- Накормим страну своей моцареллой и сулугуни, - говорит Татьяна Немирич. – У нас будет сыр как мягких, так и твердых сортов. Главное, в продукции не будет никакой химии, ведь все продукты натуральные, свои.

Готовы развивать любимое ремесло и ученики школы.

- Здорово, что мы научимся готовить настоящий сыр, - говорит ученица 9-го класса Регина Абдурахимова. – Кстати, брынзу мы теперь варим не только в школе, но и дома. Я в будущем хочу стать учителем, а вот для некоторых друзей, приготовление сыра - уже не просто хобби. Ребята задумываются открыть свое дело в этом направлении, при этом не хотят уезжать из Кулиша. Мои городские знакомые всегда удивляются, когда узнают, что мы на уроках труда, варим сыр. Некоторые даже завидуют по-доброму.

Еще Татьяна Немирич гордится тем, что про идею сыроварни узнали на другом конце страны. С директором связалась семья из Краснодарского края, которая воспитывает девять детей. Они решили переехать в Кулиш.

- Это же полшколы к нам приедет! - улыбается Татьяна Немирич.