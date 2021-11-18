«Лотомания» от «Комсомольской правды»: названы номера бочонков, вытащенных из мешка

«Лотомания» от «Комсомольской правды»: стали известны номера бочонков, вытащенных из мешка

Наверное, каждая российская семья хотя бы раз в жизни, собравшись за большим столом, играла в лото. «Комсомольская правда» совместно с телеканалом ТИВИСИ решили возродить эту добрую традицию и запустила «Лотоманию» для своих читателей и зрителей. Задача нашей игры ничем не отличается от обычного лото. Сначала нужно купить газету «Комсомольская правда» за вторник. Найти там карточку. Затем игроку нужно следить за прямым эфиром на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрыть в карточке все 15 цифр. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем!

Итак, первый эфир «Лотомании» состоялся 18 ноября. С телезрителями сыграли, а заодно и сами поборолись за победу в акции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, доктор исторических наук, профессор, председатель общественной палаты Иркутска, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и радиоведущая радио «КП»-«Иркутск» на 91,5 fm Наталья Кравченко.

НОМЕРА БОЧОНКОВ, ВЫТАЩЕННЫХ ИЗ МЕШКА В ПЕРВОЙ «ЛОТОМАНИИ»

Забегая вперед, скажем, что самым удачливым в первой «Лотомании» оказался Андрей Лабыгин. Именно он первым закрыл все цифры в своей карточке. Также подарки достались Ирине Ежовой и Станиславу Гольдфарбу. Но счастливчиков много больше. Проверьте свою карточку. Публикуем номера бочонков, вытащенных из мешка.

ВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ

47, 30, 80, 2, 56, 17, 63, 32, 29, 82, 61, 26, 27, 8, 25, 81, 46, 3, 77, 38, 19, 89, 12, 88, 66, 20, 64, 10, 35, 86, 5, 67, 31, 53, 51, 70, 85, 9, 49, 15, 87, 57, 62, 72, 16, 24, 42, 43, 44, 1, 65, 18, 55, 83, 28, 54, 4, 58, 21,68, 48, 74, 78, 39, 13, 41, 71, 33, 36, 45, 50, 84, 6, 11, 90, 69, 60, 22, 23, 59, 76, 34, 73, 7, 75

НЕВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ

37, 79, 40, 14, 52

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

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ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ПРЯМЫМИ ЭФИРАМИ!

Если в первой «Лотомании» удача вам не улыбнулась, не расстраивайтесь. Игры продолжаются! Готовьтесь к следующей, которая состоится 25 ноября. Смотрите прямой эфир в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ее можно купить не только в киосках, но и супермаркетах - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции, 25 ноября, 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока - вычеркивать номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр акции, в которой вы закрыли все карточки, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь