В Иркутской области браконьеры убили медведицу с тремя медвежатами в берлоге и сняли это на видео Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Целая семья медведей погибла прямо во время спячки в Баяндаевском районе Иркутской области. Браконьеры залезли к ним в берлогу и безжалостно застрелили.

Раскрыли эту расправу благодаря тому, что на трассе в Баяндаевском районе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль УАЗ для обычной проверки документов. Когда полицейские попросили водителя открыть багажник, нашли в нем четыре шкуры и лапы медведей. После этого выйти на след браконьеров, застреливших Топтыгиных оставалось делом техники.

Итак, четверо местных жителей от 21 до 47 лет пришли в лес с ружьями, нашли берлогу и не побоялись забраться в нее. Там они без всякого сочувствия застрелили медведицу и трех маленьких медвежат. Причем, весь процесс, они снимали на видео. После того, как мужчины достали туши из берлоги, они разложили их в ряд и начали фотографироваться с добычей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Кстати, специалисты уже оценили ущерб, нанесенный животному миру после гибели четырех медведей. Он составил 240 тысяч рублей.