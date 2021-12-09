Синоптики расстроили прогнозом о надвигающихся на Иркутск морозах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дворе уже практически середина декабря, а по улице днем вполне можно ходить в осенней одежде. Крепкие сибирские морозы в Иркутской области этой зимой пока еще не заглядывали. Вместо этого, в начале декабря к нам нагрянул теплый воздух из Атлантики. Что говорить, если несколько дней назад в городе термометры перешли на плюс. А в первой декаде декабря температура на 4-6 градусов выше нормы . Но синоптики предупреждают, настоящая зима уже близко.

- В ночь на 10 декабря в Иркутске похолодает уже до -18, -20 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Днем около -10 и небольшой снег. В субботу, 11-го также возможны осадки и -10,-12. В воскресенье вернется потепление -2, -3.

Ощутимое похолодание в Приангарье синоптики обещают к середине следующей недели. На севере региона подморозит до -40.

- Иркутянам также придется утепляться, - продолжает Юлия Янькова. – На следующей неделе в столице Прианагрья ночами ожидается -20 градусов, а днем около -15.

Так что, успеваем наслаждаться вполне комфортными для иркутской зимы деньками, которые нас ждут в выходные. Ну и не забываем подготовиться к предстоящим морозам.