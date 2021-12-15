АНХК выпустила первую партию бензина АИ-100

Фото: предоставлено АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Чем кормить свою машину, вопрос серьезный. Чем качественнее топливо, тем меньше его расход, тем быстрее заводится и разгоняется автомобиль. Так вот, в Иркутской области вышла первая партия нового бензина АИ-100 экологического класса 5. А выпустила его Ангарская нефтехимическая компания.

- Задача обеспечить сотым бензином Восточную Сибирь и Дальний Восток была поставлена компанией «Роснефть» одновременно трем предприятиям - Ачинскому, Комсомольскому НПЗ и нашему, - рассказал заместитель главного инженера АНХК Михаил Замятин. - Ангарская нефтехимическая компания первой наработала промышленную партию современного топлива и отгрузила потребителям.

- Потребность в выпуске автобензина с высоким октановым числом возникла давно, - утверждает заместитель начальника испытательного центра - управления контроля качества АНХК Игорь Кузора. - Проработки начались с 2017 года. Первопроходцами в этом направлении стали Рязанская НПК, Ярославский НПЗ и АНК «Башнефть».

Теперь заправиться сотым бензином можно и в Иркутской области. Первая промышленная партия довольно внушительная - 1326 тонн. Отметим, что такое топливо предназначено для современных мощных автомобилей. И водители уже оценили его преимущества.

Так, если сравнивать с АИ-98, то благодаря сотому бензину двигатель работает на 5 - 10% мощнее, на 4 - 9% быстрее разгоняется, а шум и вибрация слабеют. За счет низкого содержания серы и бензола на деталях образуется меньше нагара и коррозии.

Что еще? Двигатель легко запускается на морозе, что очень актуально для нашей сибирской погоды, а топливо расходуется экономнее.

- Не менее важна и экологичность. При использовании такого бензина в выхлопных газах содержится значительно меньше вредных веществ - диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота,- отмечает начальник отдела охраны окружающей среды АНХК Павел Суворов.

Рецептура топлива уникальная, разработанная специалистами АНХК. Все компоненты собственные, кроме алкилата.

- Наша установка по его производству в завершающей стадии строительства, - пояснил Игорь Кузора, - Поэтому испытания мы делали на привозном алкилате со смежных предприятий «Роснефти». Когда мы запустим свой комплекс сернокислотного алкилирования, то все компоненты будут в избытке и появится возможность частично перейти на производство топлива класса Евро-6.

Отметим, что сотый бензин, произведенный в АНХК, успешно прошел все испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти и рекомендован к выпуску в промышленном масштабе.

СПРАВКА «КП»

Автомобильный бензин АИ-100-К5 предназначен для современных автомобилей, оснащенных форсированными двигателями и системами наддува. Благодаря высокому октановому числу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля до 9%, а также снизить уровень вибрации и шума. Кроме того, низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя.