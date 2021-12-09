Общественная палата Иркутска планирует закупить живые елки для детских садов и школ города Фото: Михаил ФРОЛОВ

У каждого из нас сохранились воспоминания из детства, когда мы водили хороводы вокруг живой наряженной елки в детских садах и шили костюмы на утренник в школу. Увы, но сейчас во многих учреждениях предпочитают устанавливать искусственные аналоги главного атрибута Нового года. А в некоторых и вовсе отказываются от зеленой красавицы из принципов экономии. Чтобы праздник пришел к каждому ребенку, члены Общественной палаты Иркутска выступили с инициативой: подарить живые ели в школы, детские сады, интернаты, а также больницы города.

- Мы готовы подарить живые, высокие елки бюджетным учреждениям, которые не могут приобрети их за свой счет, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск председатель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Иркутска Ильдус Галяутдинов. – Попросили городскую администрацию дать нам список школ, детских садов, интернатов, больниц, которые нуждаются в новогодних елках. Мы со своей стороны готовы закупить законно срубленные ели на официальных рынках, доставить к месту установки и подарить праздник. Кроме этого, председатель Общественной палаты Станислав Гольдфарб предложил подарить еще украшения для елок: игрушки, гирлянды.

Финансирование на себя, по словам Ильдуса Галяутдинова, помимо Общественной палаты, возьмет, входящее в общественную организацию предпринимателей Иркутской области предприятие, во главе с руководителем Юрием Киселевым. Начать доставку зеленых красавиц, авторы инициативы, планируют уже на следующей неделе.