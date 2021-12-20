Кластер в тайге ломает стереотипы. Корреспондент «КП» побывал в новой нефтяной провинции Приангарья

До 325 тонн сырья в сутки получают с одной скважины. Фото: Евгений Козырев

Северный поселок Верхнечонск ломает стереотипы о вахтовой работе. Здесь, в 1100 километрах от Иркутска, в глухой тайге ,несмотря на суровые морозы, расположился островок цивилизации. В общежитиях комфортно, электричество, отопление и вода , мобильная связь, есть где отдохнуть и заняться спортом, кормят вкусно и сытно. Что уж говорить о производстве - добыча ведется по современнейшим технологиям, эффективно, экологично и безопасно. Как устроена работа нефтегазовых месторождений «Роснефти» в Катангском районе Приангарья, удалось увидеть корреспонденту «КП».

Инфраструктура и оборудование Верхнечонского месторождения будут использоваться при освоении Северо-Даниловского. Фото: Евгений Козырев

Как добывается нефть

На Верхнечонском месторождении 63 кустовые площадки, более 500 добывающих скважин. Максимальный уровень добычи одной скважины - 325 тонн в сутки. При этом специалисты предприятия с помощью новых технологий научились бурить скважины примерно за две недели - это очень быстро. Ускорять буровые работы нефтяникам помогает, в том числе, разработанная «Роснефтью» программная система КиИУСС - контроль и управление строительством скважины. Она позволяет оперативно принимать необходимые решения и более эффективно вести бурение.

С помощью данной программы в режиме реального времени нефтяники получают все параметры строительства скважины. Есть даже данные, показывающие, в какой точке разреза находится бур, все идет правильно или начались какие-то отклонения. Благодаря данной системе можно своевременно отреагировать на любую ситуацию. Новые технологии помогают в ходе бурения отыскивать даже небольшие участки нефти, тонкие пласты и проходить их по оптимальному маршруту. При этом система позволяет отслеживать процесс не только на самом месторождении, но и в офисе «Верхнечонскнефтегаза» в Иркутске и даже в центре бурения «Роснефти» в Москве.

Добытую нефть отправляют в магистральный трубопровод «Восточная-Сибирь - Тихий океан». Но прежде чем она туда попадет, ее необходимо привести к первой группе качества.

Для этого в самом сердце Верхенчонского месторождения - на установке подготовки нефти - полученную из скважин жидкость нагревают, отделяют от воды, газа, убирают соли и примеси. Качество товарной нефти проверяют и контролируют на каждом этапе подготовки. За это отвечают сотрудники трех нефтяных химико-аналитических лабораторий.

Попутный нефтяной газ закачивается в природное подземное хранилище, а также уходит на собственные нужды промысла. Фото: Евгений Козырев

Зеленые технологии

Очень важно рационально использовать попутный нефтяной газ. Программы повышения рационального использования попутного газа действуют во всех регионах, где работает «Роснефть». За последние годы компания вложила в развитие данной технологии свыше 120 млрд рублей, что позволит до 2022 года сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн.

На Верхнечонском месторождении реализован уникальный проект по обратной закачке газа во временное природное подземное хранилище. Так, на глубине 1,3 км уже находится больше 3 млрд кубометров закачанного газа, который затем можно повторно использовать. Общий объем газового хранилища - более 13 млрд кубометров.

Чтобы отправить газ под землю, нефтяники построили целый ряд объектов: газокомпрессорную станцию мощностью более 1 млрд кубометров в год, нагнетательный газопровод длинной 40,9 км, а также шесть скважин, через которые сырье закачивается в подземное хранилище. Общая стоимость проекта составила свыше 8,7 млрд рублей.

Благодаря этому решению суточный уровень утилизации попутного нефтяного газа на ВЧНГ является одним из самых высоких в отрасли - более 97%.

Но в подземное хранилище закачивается не весь газ, а около 80%. Куда направляют остальное?

- Примерно 20% уходит на собственные нужды. На попутном газе работают две электростанции общей мощностью более 90 МВт, а также котельная и печи нагрева участка подготовки нефти.

«Электростанции с газотурбинными установками обеспечивают электроснабжение автономного нефтепромысла. Также газ используется в котельной, на подогревающих установках при подготовке нефти, для ремонта и очистки погружного скважинного оборудования, а также в реализации технологии водогазового воздействия для поддержания пластового давления», - поясняет главный инженер АО «ВЧНГ» Вадим Цукер.

В сутки обе электростанции потребляют порядка 600 тысяч кубометров газа, вырабатывая ежедневно 1,4 ГВт.час электроэнергии и обеспечивая бесперебойное энергоснабжение всего нефтепромысла. От сетей также питаются и буровые установки, что позволяет снизить расход дизельного топлива и сэкономить средства.

На нефтепромысле «Верхнечонскнефтегаза» также применяется замкнутый цикл использования воды.

Что касается твердых производственных и коммунальных отходов, то их в условиях автономии утилизируют максимально экологично, используя термический способ. От мусора практически ничего не остается, металлические и пластиковые отходы измельчаются и вывозятся с месторождения для вторичного использования.

Все это значительно сокращает воздействие производства на окружающую среду.

Кластерный метод разработки

В 86 километрах от Верхнечонского месторождения находится молодое и перспективное Северо-Даниловское - первое месторождение Даниловского кластера. Его разработку ведет совместное предприятие «Роснефти» и «Эквинор» - «АнгараНефть».

Его обустраивают с 2018 года: бурят скважины - их запланировано более 100, уже проложили подземный нефтепровод, по которому сырье направляется на Верхнечонское месторождение, построили круглогодичную автодорогу с двумя мостами. Достраивается система поддержания пластового давления, линии электропередачи.

Кроме того, вскоре здесь запустят газовую электростанцию, а пока используется мобильный энергоцентр, топливом для которого также служит попутный газ, отделяемый от добываемой здесь нефти.

В августе на Северо-Даниловском месторождении добыли первый миллион тонн нефти. Полностью автоматизировать управление добычей и транспортировкой планируют до конца 2023 года, после чего перейдут к полномасштабному освоению остальных месторождений кластера.

- На Верхнечонском месторождении есть мощности, чтобы подготовить и транспортировать нефть, - говорит Вадим Цукер. - Поскольку месторождения Даниловского кластера относительно близко расположены к Верхнечонскому, можно совместно использовать всю существующую инфраструктуру и оборудование и получать значительный синергетический эффект.

Полет нормальный

Поскольку месторождения Приангарья находятся в полной автономии за сотни километров от ближайших крупных населенных пунктов, доставка рабочего персонала производится, в том числе, и воздушным транспортом. Ежемесячно выполняется более 20 вертолетных рейсов.

Для обеспечения безопасности полетов в регионе «Верхнечонскнефтегаз» установил автоматическую метеорологическую станцию, данные которой повысят точность метеопрогнозов. Оборудование передает точную и подробную информацию о текущем состоянии погоды в непосредственной близости от вертолетной площадки Верхнечонского месторождения. Станция в полностью автоматическом режиме измеряет наиболее значимые параметры: температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, метеорологическую дальность видимости, высоту нижней границы облачности. Показания приборов поступают в Иркутский филиал «Росгидромета», где синоптики обрабатывают данные и учитывают их при составлении прогнозов погоды для участников авиасообщения.

О вахтовом поселке

Путь от Иркутска до месторождения «Верхнечонскнефтегаза» неблизкий. Сначала полтора часа полета до якутского Талакана, затем три часа на вахтовке обратно в Иркутскую область.

Сам поселок довольно большой и уютный. Из основных объектов - 7 общежитий для персонала почти на 900 мест, столовые, спортзал, современный здравпункт, пожарное депо, котельная, объекты очистки воды и стоков, магазин, теплые остановки для персонала, вертолетная площадка и офис с центральным диспетчерским пунктом. Между строениями - широкие освещенные улицы, есть сквер и даже скульптуры: камень с первой добытой нефтью, фигура бабра и стела ВЧНГ.

- Стараемся создать все условия, чтобы нашим сотрудникам и партнерам было комфортно здесь жить и работать, - говорит - Вадим Цукер. - Общаться и видеть своих близких вахтовикам помогает стабильная мобильная и интернет-связь.

ВАЖНО

Запасы нефти увеличиваются

В 2021 году «Верхнечонскнефтегаз» разведал дополнительные запасы - 13,5 млн тонн нефти и 372,4 млн кубометров газа. Благодаря этому продлевается их жизненный цикл.

СПРАВКА «КП»

АО «ВЧНГ» не только разрабатывает одно из крупнейших в Восточной Сибири Верхнечонское нефтегазоконденсантное месторождение, но и является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Приангарье и Красноярском крае, а также совместного предприятия Роснефти и Эквинор «АнгараНефть».

КОНКРЕТНО

Верхнечонское месторождение открыто в 1978 году, промышленная разработка началась в 2008 году.

Накопленная добыча - около 87 млн тонн нефти и около 13,5 млрд кубометров газа.

Фото: Евгений Козырев

Фото: Евгений Козырев