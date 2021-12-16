Синоптики обрадовали сообщением, что в Иркутск вернется аномальное тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Иркутскую область, наконец, нагрянули первые суровые морозы этой зимы. Некоторые иркутяне, надо признаться их заждались, ведь температура в +4 градуса в начале декабря, как это было нынче, мягко скажем, редкость для нашего региона. Вот нам погода и вернула должок, скинув на Иркутск почти 30-градусный мороз по ночам и 20-градусный днем, а на север региона и вовсе все -56 (!). Правда, синоптики спешат успокоить, это ненадолго и зима вновь на время сдаст свои позиции.

- В пятницу, 17 декабря, еще достаточно холодно, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Днем в Иркутске около 14 градусов со знаком минус. А в субботу возвращается потепление! В городе более чем комфортные -5... -6 градусов. Еще и солнце выглянет. В воскресенье будет пасмурно, но не холодно – около -8.

И такой оптимистичный прогноз - примерно до середины следующей рабочей недели. По ночам будет -17... -20. Зато днем так полюбившиеся нам -8... -10. И это вновь выше нормы. Правда, севера области это не касается. Туда вновь вернется трескучий мороз. А декабрь тем временем, уже перевалил экватор. Остается надеяться, что следующий "должок" с похолоданием зима не вернет нам на новогодние праздники.