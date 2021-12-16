«Лотомания» от «Комсомольской правды»: итоги заключительной игры за 16 декабря

Вот и завершилась «Лотомания» - народная игра, которую на протяжении месяца «Комсомольская правда-Иркутск» проводила совместно с телеканалом ТИВИСИ. И сейчас можно точно сказать, что мы не зря решили возрождать добрую традицию семейной забавы, когда все собирались за одним столом и сражались в лото, вытаскивая бочонки из мешка и зачеркивая цифры в карточке. Затея удалась! За это время в «Лотомании» приняли участие сотни наших читателей. Многим из них улыбнулась удача и они получили памятные подарки. Правила игры были предельно просты. Нужно было купить в киоске газету «Комсомольская правда», найти там карточку. Затем посмотреть прямой эфир на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрыть в карточке все 15 цифр.

Четвертый, заключительный, эфир «Лотомании» состоялся 16 декабря. В гости в нашу студию пришли и сыграли в лото депутат думы Иркутска по 18 избирательному округу Алексей Кудрявцев, депутат городской Думы, главный врач ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5 Ольга Клевцова, радиоведущая радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm Евгения Дмитриева и журналист, заместитель руководителя телеканала «ТИВИСИ» Галина Соболева.

Итак, публикуем номера, которые выпали во время игры 16 декабря.

ВЫПАВШИЕ НОМЕРА БОЧОНКОВ В «ЛОТОМАНИИ» 16 ДЕКАБРЯ

36, 50, 11, 53, 4, 46, 14, 49, 79, 54, 40, 75, 19, 13, 7, 81, 21, 2, 23, 10, 35, 90, 18, 16, 55, 33, 1, 86, 32, 62, 28, 27, 89, 37, 85, 48, 63, 12, 17, 24, 70, 87, 30, 57, 31, 38, 42, 74, 59, 64, 52, 78, 80, 5, 88, 56, 25, 41, 51, 6, 76, 15, 9, 58, 60, 68, 22, 26, 77, 8, 20, 84, 44, 3, 29, 82, 66, 83, 72, 39, 71, 61, 67, 73, 65

НЕВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ

69, 47, 34, 45, 43

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Звоните и записывайтесь на удобный для вас день по телефону 8 (964) 118 20 21.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах «Комсомольской правды» в соцсетях, на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.