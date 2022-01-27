Заммэра Иркутского района задержан за взятку в 13 миллионов рублей при строительстве детского сада Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередное громкое задержание чиновников в Иркутской области. На этот раз следователи вместе с полицейскими, сотрудниками Росгвардии и спецназовцами СОБРа задержали заместителя мэра Иркутского района, а также начальника отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации. Обоим предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Так в чем именно обвиняют задержанных.

Дом одного из задержанных. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Осенью 2021 года они получили от генерального директора строительной компании взятку в 13 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – За эти деньги они обещали покровительство подрядчику при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту по поставке и монтаже модульного здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное. При этом сумма муниципального контракта составляла 318 миллионов рублей.

Отметим, что следователи и бойцы СОБРа пришли к чиновникам прямой домой. Там сразу были проведены обыски. Также изъята документация в офисах, где работают задержанные. Кстати, в свои офисы они могут вернуться еще нескоро. Пока обоих поместили в изолятор временного содержания. Вскоре суд изберет им меру пресечения.