Убийца пронес ее тело на руках по городу. В Иркутской области раскрыта тайна гибели бизнес-леди, которую 12 лет назад нашли мертвой в парке

Палач показывает, как расправился с жертвой. Фото: СУ СК России по Иркутской области

37-летний житель города Бирюсинска Игорь Скороходов (имя и фамилия изменены) когда увидел на пороге дома оперативников не удивился. Сразу понял зачем за ним пришли. А вот его возлюбленная до сих пор не может отойти от шока…. Несколько лет она прожила вместе с настоящим убийцей. В 2010-м году он жестоко расправился над 33-летней бизнес-леди.

СУДЬБОНОСНЫЙ ПЕРЕЕЗД В ГОРОД

Игорь родом из небольшой деревушки под Черемхово. 8 классов образования. Сначала перебивался случайными заработками, а затем, научившись хорошо делать ремонты в квартирах, и получая отличные отзывы заказчиков, нашел хорошую вакансию мастера в Черемхово.

С переездом в город в 2009 году, дела Игоря пошли в гору не только в работе, но и в личной жизни. Знакомые попросили его проконсультировать по ремонту одну местную 33-летнюю бизнес-леди Ларису Попову, которая запланировала отделку в своем магазине. Встреча стала судьбоносной. После советов по ремонту, женщина неожиданно попросила толкового мастера проводить ее до дома. Так у Игоря завязался роман с обеспеченной дамой, к которой он вскоре переехал жить. Бизнес был родителей Ларисы Несмотря на это, в деньгах она не нуждалась. Помимо квартиры у нее был свой автомобиль и стабильный доход.

УБИЙСТВО В ПОРЫВЕ РЕВНОСТИ

Родители Ларисы новым избранником дочери были не очень довольны. Мужчина хоть и работящий, но иногда прикладывался к рюмке. Лариса любимого не укоряла, а наоборот, иногда начала выпивать вместе с ним. Чем еще больше разозлила своих родителей-предпринимателей. И те, от греха подальше, переписали бизнес обратно на себя. После этого, совместных загулов у Игоря и Ларисы стало еще больше. Параллельно с этим у пары еще и начались ссоры. Масло в огонь подлил бывший ухажер Ларисы, которого она бросила незадолго до встречи с Игорем. А тут он вновь вылез как черт из табакерки.

- Он вновь написал Ларисе, и они начали общаться, - рассказывает сам Игорь уже на допросе следователям. – Я начал ревновать, постоянно говорил, чтобы она прекратила с ним общение. Однако она продолжала отвечать бывшему.

До точки кипения Игорь дошел в один из июньских вечеров 2010 года. В тот жаркий день ничего не предвещало беды. Пара устроила себе домашнее застолье. А потом пара предалась утехам и неожиданно для себя, находясь в объятиях Игоря, Лариса назвала его Иваном. Услышав это, Игорь пришел в ярость.

- От приступа ревности, я вскочил, схватил пояс от ее халата и задушил Ларису, - признался он допросе.

Еще два дня мужчина пил не просыхая, а затем понял, что нужно избавляться от трупа.

- Решил инсценировать убийство и изнасилование Ларисы, - рассказала старший следователь-криминалист СУ СК России по Иркутской области Анна Анищенко, которая ведет дело. - Даже не стал прятать тело в мешок. Прямо в халате, он взял его на руки, вышел на улицу и понес в парк. С трупом он умудрился пройти около 1,5 километров по центральным улицам Черемхово. Мимо него проходили десятки людей, и никто даже не догадался, что женщина мертва.

- Если бы у меня спросили, я бы просто ответил, что несу на руках свою пьяную жену, - объяснил он.

Пройдя по городу с мертвой Ларисой, он бросил ее под деревом в парке, раздел и пошел в магазин за бутылкой. Утром, протрезвев, с горестным видом пришел в отдел МВД и подал заявление о пропаже любимой. Так и сказал, мол, ушла за алкоголем и не вернулась.

Версии о том, что это сделал Игорь, изначально не было. Но он понимал, что рано или поздно ему начнут задавать вопросы. Поэтому, не стал ждать, пока попадет под подозрение. Через неделю собрал вещи, и съехав с квартиры, поехал на автобусе в Тайшетский район.

- Там у меня не было даже родных и знакомых, - говорит Игорь. – Поселился в глухой деревне и начал подрабатывать, делая ремонты.

НОВАЯ ЖИЗНЬ И НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Удивительно, но в новой жизни, Игорю подфартило. Во-первых, охоту за ним так и не начали. Почему, загадка следствия того времени. Ведь дело вскоре стало висяком и ушло на полку. А во-вторых, мужчина встретил новую любовь. И вновь ему на пути попалась женщина с доходом и с квартирой в Бирюсинске. Там он и осел. Жил тихо: дом-работа и редкие посиделки под алкоголь. Игорь всячески старался не начудить, чтобы не попасть на вид полиции. И ему это удавалось до поры до времени. Пока не поднял руку на возлюбленную. Та сообщила в полицию.

А в это время его уже искали. В 2021 году дело об убийстве Ларисы достали с полки сотрудники СК из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет.

- Мы внимательно изучили дело и выяснили несколько деталей, - говорит Анна Анищенко. – Первая зацепка – идеально чистые стопы трупа Ларисы. Стало понятно, что она не пришла в парк своими ногами, а ее принесли. Ведь обуви на месте не нашли. Вторая – мы нашли соседа из подъезда Ларисы. Он рассказал, что в тот вечер видел, как она шла домой из магазина. Тогда как Игорь говорил, что она ушла и не вернулась. Ну и третья – внезапное исчезновение сожителя убитой.

Следователи разослали данные на Игоря Скороходова всем сотрудникам уголовного розыска области. Ответов сначала не пришло ни одного из районов. И вот имя Игоря всплыло в Бирюсинске по тому самому заявлению о побоях. Его сразу задержали.

- Мне тяжело было жить с этим грузом, - признался он на допросе. - Вся жизнь не сложилась из-за этого.

Для новой спутницы Игоря новость о том, что она несколько лет жила с убийцей стала шоком. Скорее всего, теперь она его увидит не скоро. Против Игоря возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Срок давности по его делу не вышел, поэтому ему грозит до 15 лет колонии. Пока же суд отправил мужчину под стражу.

Имена и фамилии героев изменены.