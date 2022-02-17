Волонтеры рассказали о матери с двумя детьми из Бурятии, которая попала в рабство, уехав на заработки в Москву

Волонтеры опубликовали якобы раны на лице женщины, попавшей в рабство. Фото: организация "Альтернатива"

О чудовищной истории, которая произошла с жительницей Бурятии Софьей (имя изменено), на своей страничке в соцсетях рассказали волонтеры из организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. По словам волонтеров, 2 года назад Софье предложили переехать из родного села на заработки в Москву. Она взяла двух маленьких детей и отправилась в поисках счастья. Однако в столице, женщину перевезли в Воронежскую область. Сказали, что якобы там есть вакансия доярки на ферме.

- Но на ферме из свободной женщины ее быстро превратили в рабыню, - пишут волонтеры «Альтернативы». – Помимо того, что ее не отпускали оттуда, так еще заставили сожительствовать с работником этой фермы. Мужчина якобы насиловал ее, избивал детей и наливал им алкоголь. Соня пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно. Всякий раз ее догоняли и возвращали обратно. Владельцами фермы были три брата. Они пугали женщину большими связями, говорили, что помочь ей никто не сможет

Как женщине удалось сбежать, толком пока неизвестно. Волонтеры рассказывают, что это удалось сделать благодаря подруге, которой Софья смогла все рассказать. После освобождения Софья не хотела писать заявление из-за страха. Но волонтеры ее все-таки уговорили.

- Сейчас Софья уже в Москве вместе с детьми которым 4 и 6 лет, мы помогаем написать ей заявление в полицию, - рассказал «КП»-«Иркутск» один из волонтеров Нариман. – Также хотелось бы дать им небольшую сумму денег на первое время и купить игрушки детям. Если у вас есть игрушки, которые вы готовы были бы подарить этим детям, то напишите нам. Мы с удовольствием примем их. После этого хотим помочь добраться до дома.

«Комсомолка» попыталась связаться с самой пленницей, но трубку она пока не берет.

Узнали о своей землячке и в Бурятии. На контроль эту ситуацию взял Глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Направим запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ, - отметил Алексей Цыденов. – Кроме этого, помощь женщине и детям окажут социальные службы республики.

Уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой связалась с волонтерами движения «Альтернатива» для помощи женщине.

- Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой, - рассказала Юлия Жамбалова .- С детками все нормально, с ними работают психологи.

«Комсомолка» следит за развитием событий в этой истории