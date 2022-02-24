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Происшествия24 февраля 2022 3:27

Рассказываем правду, зачем 10-летний школьник «заминировал» школу в Улан-Удэ

В Улан-Удэ 10-летний школьник «заминировал» школу
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Рассказываем правду, зачем 10-летний школьник «заминировал» школу в Улан-Удэ

Рассказываем правду, зачем 10-летний школьник «заминировал» школу в Улан-Удэ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроки пришлось прервать в самый разгар учебного дня в одной из школ Улан-Удэ. Прямо во время уроков на электронную почту учебного заведения пришло угрожающее письмо с коротким текстом: «Ваша школа заминирована». Всех учеников срочно эвакуировали на улицу, а прибывшие взрывотехники начали осматривать подвалы, классы и коридоры школы. Но ничего не нашли. Сообщение о минировании оказалось глупой шуткой.

Вычислить горе-шутника полицейским труда не составило. Им оказался ученик этой же школы. Причем, он вовсе не хотел сорвать контрольную. Зловещее письмо составил 10-летний мальчик. Причем, он еще подставил своего близкого человека, который учится в этой же школе.

- Он узнал электронную почту своего родственника, записал ее и с мобильного телефона отправил письмо на адрес школы, - рассказывают в ГУ МВД России по Бурятии.

- Я хотел просто пошутить, - объяснил полицейским свой поступок школьник.

Выяснилось, что мальчик проживает в благополучной, но неполной семье. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних. На его 35-летнего отца составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Полицейские еще раз предупреждают, что за такие детские шалости с сообщениями об актах терроризма, детям с 14 лет грозит уголовная статья. А их родителей ждет штраф за ложный вызов и работу спецслужб.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ