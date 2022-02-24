Суд определил, сколько лет проведут в колонии бывшие спортсмены, которые вымогали у хозяина ангарского завода 8 миллионов рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске поставлена точка в криминальной истории в стиле 90-х годов. Правда, произошла она осенью 2018-го. Тогда четверо местных жителей, которые, как удалось выяснить «КП»-«Иркутск», ранее серьезно занимались спортом, а один из них даже был чемпионом по борьбе, решили возомнить себя крутыми братками. Они пришли к собственнику бывшего завода металлоконструкций в поселке Мегет, и угрожая ему убийством, начали требовать передать им находящийся на его территории лом черного и цветного металла. А сумма этого металла составляла ни много ни мало 8,6 млн рублей.

Собственник такого «наезда» не испугался и отказал вымогателям. Через несколько дней они приехали на завод с фиктивными документами, в которых было написано, что они являются арендаторами завода. А затем демонтировали и вывезли с охраняемой территории металлические изделия на 7,2 млн рублей. Правда, сбыть все они не успели, так как вскоре были задержаны. При обыске у одного из мужчин нашли патроны к оружию.

Против криминального квартета были возбуждены уголовные дела по целому букету статей. Среди них «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», «Грабеж совершенный группой лиц по предварительному в особо крупном размере» и «Незаконное хранение боеприпасов». Приговор четверке бывших спортсменов зачитывали несколько дней. Наконец, 24 февраля суд вынес свой вердикт.

- Мужчинам назначены наказания от 6 лет 4 месяцев до 8 лет, - сообщили в пресс-службах прокуратуры, ФСБ, СУ СК, МВД, Росгвардии России по Иркутской области. – Самый большой срок получил лидер группы, который отправится за решетку на 8 лет.

Но это не все. Осужденным теперь самим придется заплатить собственнику завода. Суд обязал их выплатить владельцу более 6,5 миллионов рублей.