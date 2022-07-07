Водитель Ленд Крузер из Иркутска, избивший и переехавший дорожного рабочего, отправится в колонию на 8,5 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске поставлена точка в уголовном деле 30-летнего водителя Тойота Ленд Крузер Прадо, который избил и переехал дорожного рабочего. Конфликт произошел 6 декабря 2020 года. Ночью мужчина сел за руль пьяным и во время остановки перед пешеходным переходом на улице Трилиссера, поругался с двумя рабочими. По его мнению, они слишком медленно переходили дорогу.

Во время словесной перепалки, водитель вышел из салона, взял деревянную палку и избил ей пешеходов по голове и телу. Но и этого ему показалось мало. Он сел обратно за руль своего внедорожника и переехал одного из пострадавших. Рабочий получил травмы. Второй, успел увернуться от машины. Буйного водителя задержали в феврале 2021 года. Выяснилось, что ранее он уже был судим и отбывал наказание за грабеж и вымогательство. Теперь он вернется в места не столь отдаленные.

- Мужчину судили по статье «Покушение на убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. – Октябрьский районный суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Добавим, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Учитывая наличие в его действиях опасного рецидива, буйного водителя еще ограничили в свободе на 1 год.