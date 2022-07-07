Школьница из Бурятии спустилась в яму уличного туалета, чтобы спасти кошку Воньку. Фото: предоставлено родителями Кристины Кода.

Жалобное мяуканье 13-летняя Кристина Кода из Улан-Удэ услышала, когда вышла во двор своего частного дома. Правда, откуда оно доносилось, девочка сразу понять не смогла. Две кошки, которые живут у школьницы, находились в доме. В ограде чужих кошаков не было. Поэтому, Кристина просто пошла на звук, и он привел ее к уличному деревянному туалету.

- Открываю дверь, но и там никого нет, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Кристина. – А мяуканье все громче. Заглянула в выгребную яму, а там сидит кошка и смотрит жалобными глазами наверх.

Кристина позвала на помощь родителей и друзей. Вокруг уборной собрался консилиум, как вытащить пушистика из дурно пахнущей западни. Сначала кошке опустили длинные доски, чтобы она попробовала забраться по ним. Но хвостатая даже не решилась попробовать это сделать. Тогда ей скинули связанную простынь. За нее пленница тоже не думала хвататься. Кошка была настолько перепугана, что сидела не шевелясь и продолжала жалобно мяукать. Тогда Кристина решила взять дело в свои руки.

- Я предложила спуститься за кошкой, так как другого выхода не было, - продолжает Кристина. – По комплекции, пройти в туалетную дырку могла не только я. Рядом стояли другие ребята, но никто из них так и не решился полезть вниз. А я решилась. Уж больно жаль было кошечку.

Через несколько минут был придуман план спасательной операции с душком. Родители Кристины согласились пустить ее на самое дно только после того, как кто-то из соседей принес для девочки альпинистское снаряжение.

- Перед спуском вниз, я пошутила, что если застряну сама, чтобы мне туда провели интернет, - улыбается Кристина.

Но этого не потребовалось. Школьницу обвязали веревкой с карабинами, и она словно профессиональный спасатель полезла вниз. Сверху веревку крепко держали несколько мужчин. Когда Кристина смогла взять кошку на руки, они быстро подняли девочку наверх. Спасательная операция заняла меньше трех минут.

- Кошка была настолько худая, что можно было пересчитать ее ребра, - говорит Кристина. – Скорее всего, она просидела там дня три. Я сразу придумала ей кличку. Назвала Вонька. Думаю, не надо объяснять почему.

Кошку отмыли, откормили и отправили в ветклинику. Оказалось, у животного были сильно воспалены глаза. Теперь Воньке ищут любящих хозяев через местный фонд «Собака счастья». Сама Кристина не может оставить спасенную кошку себе, так как у нее уже есть питомцы.