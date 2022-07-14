Избивали две недели: в санатории Братска подростки устроили травлю сверстнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О затяжном конфликте между подростками в одном из санаториях Братска стало известно в соцсетях. В популярном братском паблике мать одного из мальчиков рассказала, что ей позвонил сын, который отдыхает в этом санатории и рассказал, что его избили сверстники. При этом, женщина отметила, что сына и еще несколько ребят избивали на протяжении двух недель. После того, как ситуации придали огласку, свою проверку провела уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

- Конфликт между детьми сопровождался избиением ребенка другими детьми на протяжении не одного дня, - подтверждает Татьяна Афанасьева на своей странице в соцсети. – Взрослые не смогли вовремя остановить этот конфликт. Педагоги вообще не придали значение ему. Они просто перевели ребенка в другой отряд и успокоились. Между тем побои продолжились, и неизвестно чем бы это закончилось, если б ребенок не позвонил маме и не попросил ее забрать его домой.

По словам уполномоченного, приехав в санаторий и увидев своего ребенка со следами побоев на лице и теле, мать мальчика обратилась в полицию.

- Сообщение действительно поступило 10 июля, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в ГУ МВД России по Иркутской области. – По факту проводится проверка.

Проверят в этой истории всех участников конфликта, включая воспитателей и руководство санатория. Полицейские дадут оценку исполнению их обязанностей. Однако, Татьяна Афанасьева уже сейчас уверена, что недоработка сотрудников санатория очевидна.

- К этому конфликту привело отсутствие профессионализма при воспитании детей, в том числе со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, в которых обучаются дети, - пишет Татьяна Афанасьева. – Они не привили детям нравственных ориентиров и ценностей.

Мать мальчика также призвала написать заявления родителей других пострадавших детей.