Первоклассник в форме ГИБДД останавливает машины в Иркутске, а водители ему подыгрывают: инспекторы нашли парня

8-летний Миша Баянов из Иркутска - будущий инспектор ГИБДД Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пусть без патрульной машины, без напарника, но зато в полном обмундировании, с игрушечным жезлом. Первоклассник из Иркутска Миша Баянов вот уже несколько месяцев регулирует дорожное движение на улице, на которой живет. Он проверяет документы у водителей и даже проводит с ними разъяснительные беседы. Автомобилисты, которые останавливаются по его требованию, снимают маленького полицейского на видео.

- Профессия дорожного инспектора Мише начала нравиться, когда он в магазине увидел детскую форму сотрудника ГИБДД, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» отец мальчика Юрий Баянов. – Сразу сказал купить ему ее. Я сначала не хотел, но сын настоял, купи и все.

Кстати, Миша еще перед этим начал рисовать погоны на бумаге, пришивал их на плечи и так ходил в школу. А когда у него появилась форма, родители сшили ему еще и фуражку. Для полноты образа.

- Теперь он едва ли не каждый день несет службу на остановке прямо напротив нашего дома, - продолжает Юрий Баянов. – Мы, конечно, постоянно выглядываем и присматриваем за ним. Кстати, некоторые водители пытаются дать деньги сыну. Мы говорим ему, чтобы ничего не брал, и просим автомобилистов этого не делать.

А увидеть этого гаишника на дороге рад, действительно, каждый автомобилист из Иркутска. Да, остановив машину, он обязательно попросит водителя предъявить права и страховку. Но выписать штраф за какое-нибудь нарушение точно не сможет. Ему же всего 8 лет! Но Миша точно уже стал самым известным и самым юным инспектором ГИБДД в городе.

Инспекторы приехали к Мише, чтобы подарить ему форму Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Когда многочисленные ролики с гаишником Мишей попали в соцсети, их посмотрели настоящие дорожные полицейские. Они решили проверить работу маленького коллеги. Приехали к нему на «пост» и сразу достали ремень… Точнее портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику ГАИ Иркутска. А заодно настоящую фуражку, жезл и даже удостоверение лейтенанта полиции (пусть и «липовое»). Такими подарками офицеры решили поблагодарить Мишу за помощь в наведении порядка на городских улицах.

Миша в музее истории ГИБДД Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Теперь Миша почти полноценный наш сотрудник, - говорят полицеские. – Поэтому мы решили сводить его с другом Степаном на экскурсию в музей истории ГАИ-ГИБДД. Чтобы он уже сейчас познакомился с тем, как работает наша современная техника.

Кстати, вскоре Миша Баянов заступит на реальное дежурство с полицейскими. Его уже пригласили участвовать в рейдах, во время которых сотрудники ДПС будут разъяснять водителям, как важно соблюдать правила дорожного движения.

- Миша, конечно, согласится, - заключает Юрий Баянов. – После подарков от полиции, он сразу спросил у меня: «Папа, а во сколько лет я уже смогу поступить в институт МВД?».. Так что, сомнений в том, какую профессию он выберет в будущем, у нас уже нет.