"Плачет на остановке, встречает каждый маршрут": жители Иркутска помогли пенсионерке, потерявшей сумку в автобусе

"Бабушка плачет на остановке, встречает каждый маршрут": бабе Любе, которая потеряла сумку, иркутяне собрали деньги и продукты

- Сидит бабушка на остановке Контейнерная, плачет. Оставила сумку с деньгами в автобусе №33, ехала примерно в 15:30. Теперь встречает каждый маршрут, - такой пост появился накануне в одном из пабликов Иркутска. На фотографии заплаканная старушка. Видно, что ходить тяжело – в обеих руках трости.

Под публикацией за пару часов появилось больше двухсот комментариев, люди думали, как же можно помочь. Рассуждали: «Неужели ключи от дома остались в сумке, и бабуля теперь будет до позднего вечера ждать тот самый автобус?» Кто-то предложил перевести деньги, чтобы возместить то, что бабушка потеряла, лишь бы она не плакала. Так, иркутянка Елена Савченкова, увидев фотографию пожилой женщины, в середине рабочего дня села в машину и поехала на окраину города, на станцию Батарейную, чтобы отыскать старушку.

Не могла пройти мимо

- Как бы я спала, если бы ничего не сделала и прошла мимо? – задается вопросом Елена. - Остановку Контейнерную нашла, но бабушки там уже не было. Одна женщина услышала, что я ищу пенсионерку, которая просидела весь день в ожидании автобуса и сказала, что может меня проводить к ее дому.

Найдя дом бабы Любы, так между собой называют соседку местные жители, Елена попыталась выяснить все ли с женщиной в порядке, и что именно было в сумке, которую она забыла в автобусе. Оказалось, утерянных вещей - телефон, немного денег, особенно сильно пенсионерка переживает о лекарствах.

- Я объявила в сети, что снова поеду к ней, но теперь с продуктами. Со мной попросились еще несколько женщин, - поделилась Елена.

Внучка, ты найдешь мою сумку?

«Комсомолка» решила не оставаться в стороне и навестить бабу Любу. На въезде в частный сектор заходим в первый магазин и спрашиваем про пенсионерку, продавцы улыбаются: «да, это наша бабушка».

- Два раза в месяц скидываемся ей на продукты, которые она не может себе позволить, сливочное масло или колбасу, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» продавец. - По ее рассказам, поняли, что ни детей, ни внуков у нее нет. Помочь тоже некому. Выручаем, как можем.

По их наставлениям собираем пакет с продуктами, чтобы передать бабушке и идем в гости. После стука в ворота во дворе раздается собачий лай, услышав его, выходит баба Люба. Маленькая старушка с тростью и в платке сразу спросила - «Внучка, ты найдешь мою сумку?»

Живут баба Люба вместе со своим братом – пенсионером вдвоем. Держат небольшой огород – 3 грядки и поле картошки. Несмотря на то, что обоим тяжело ходить, делают все сами. Полоть помогают соседи - у бабушки упало зрение, видит она лишь силуэты. Владимир, брат Любови Григорьевны, в свои 73 года в состоянии делать некоторую мужскую работу: привезти воды с колонки, затопить печь, но возраст дает о себе знать - ноги уже не слушаются. По словам женщины, она получает около 10 тысяч рублей.

- В пенсионном фонде сказали, что не хватило пары лет стажа. Хотя я в своей жизни была проводником, грузила кирпичи, 10 лет трудилась прачкой в туберкулезной больнице, - рассказывает о нелегкой судьбе баба Люба. – Отказаться от работы пришлось из-за смерти сестры. Валечка заболела раком и оставила мне двух сыновей. Когда их мать умерла, младшему был всего месяц.

Вспоминая о племяннике, начинает плакать

– Своих детей никогда у меня не было, поэтому мальчики мне всегда были, как родные. До сих пор называют меня «Няня».

По словам старушки, младший племянник живет в Новосибирске, много работает. Женщина ждет его в гости – 6 июля у пенсионерки 86-й день рождения, его она мечтает отпраздновать в его компании.

- Звонил, сказал ждать. Должен приехать уже на днях, чтобы поздравить меня, - с радостью рассказывает Любовь Григорьевна.

Еще у пенсионерки в том же районе живет еще один брат с семьей. Он как может, помогает своим родственникам, следит за их самочувствием и ремонтирует дом бабы Любы, который сгорел в пожаре несколько лет назад. Он и его супруга живут там и восстанавливают дом буквально с нуля, а стариков на время ремонта поселили в своей избе.

- Как только наступят холода, мы будем жить все вместе, в одном доме, по-стариковски, - рассказывает Любовь Григорьевна. - Нужно будет топить печь каждый день, колоть дрова, а мы уже этого делать не можем.

Мечтает восстановить зрение

Приняв от корреспондента «КП» пакет с продуктами, бабушка не уставала говорить «спасибо». Просила найти ее сумку и телефон, ведь там номера племянников.

- Передай, внучка, другим, что теперь на первое время продукты у меня есть. Пусть не переживают. Я от голода не умираю, - успокаивает бабушка.

Тем не менее, женщине нужны лекарства. Добровольцев, увидевших ее историю в инстаграме, она попросила купить капли для глаз и пару обезболивающих лекарств. От продуктов и бытовой химии тоже не откажется. Напоследок поделилась своей мечтой – восстановить зрение хотя бы на одном глазу. Женщина долго откладывала деньги на операцию, но из-за пандемии не смогла попасть к врачу.

ПОКА ГОТОВИЛСЯ ТЕКСТ

Бабе Любе иркутяне после поста в соцсетях собрали больше 5 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить еды на ближайший месяц. Также добровольцы отправляют бабушке через Елену Савченкову одежду, домашнюю заморозку и крупы.

- Мне написал парень, студент политеха, что готов отдать все свои запасы макарон и гречки, - вспоминает Елена. - Даже последнюю тысячу рублей предлагал, не мог смириться с тем, что у бабушки пустой холодильник.

Иркутяне уже обзвонили автоколонну, где работают водители 33-го маршрута, просят найти сумку бабы Любы. Обещали помочь.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ БАБЕ ЛЮБЕ

Пенсионерка потеряла черную тканевую сумку в районе автостанции в Ново-Ленино, либо в автобусе маршрута №33. В ней находились: черный телефон-раскладушка, зарядное устройство, лекарства и продукты. Если вы нашли утерянную сумку, вы можете написать об этом в Viber/WhatsApp/Telegram по номеру 8(924)826-18-14 Анастасия.

Если вы хотите передать бабе Любе продукты или другую помощь, вам нужно предварительно позвонить по номеру 8(914)881-78-94 с 10:00 до 20:00 Елена.