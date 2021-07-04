Нужно 15 тонн: иркутянин собирает шины со дна Байкала, чтобы сделать из них покрытие для детской площадки в Листвянке

В перерывах между заплывами. А виды-то какие! Фото: личный архив героя публикации

Собрать 15 тонн автомобильных покрышек со дна Байкала решил иркутянин Егор Лесной, чтобы «переплавить» их в покрытие для детской площадки в поселке Листвянка. Он как раз находится на берегу самого глубокого пресного озера планеты. Площадка для игр там есть, покрытия – нет.

- Мысль сделать покрытие для детской или спортивной площадки из покрышек, поднятых со дна Байкала, пришла ко мне в том году, когда мы убирали десятки тонн покрышек с берега Иркутского водохранилища, - рассказывает Егор. – Я тогда представил как то, что загрязняло воду еще вчера, сегодня станет безопасным покрытием для активного проведения времени детей и подростков.

Сибиряк обратился в Иркутский резиноперерабатывающий завод, там идею поддержали – обещали помочь в переработке старых шин. Произвели необходимые расчеты: замерили площадку – 208 квадратных метров, назвали ту саму цифру – 15 тонн.

Откуда в воде покрышки, спросите вы? Мореплаватели вещают их на корабли, чтобы при швартовке судно не билось о причал. Такой вот «амортизатор». Бывает, что они отваливаются – истончаются веревки, и об их судьбе никто особо не печалится, крепят новые.

Кстати, поддержали инициативу и в администрации Листвянки, даже выделили волонтеру склад. И блогер с товарищами приступили к «рыбалке». В первый же день удалось собрать почти полтонны покрышек.

- Если быть точными – 450 килограммов, - говорит Егор Лесной. – Начало положено. Действительно ли можно собрать 15 тонн старых шин со дна Байкала? Я в этом уверен! Даже если не будет столько у берегов Байкала со стороны Листвянки, можно добрать их в порту Байкал – там их также множество. Есть те, кто готов предоставить корабль для поездки туда.

Кстати, собирать покрышки от автолюбителей иркутянин не будет – многие уже предлагали свои - задумка не в этом. Егор занимается фридайвингом – это погружение без оборудования, на задержке дыхания – уже 4 года. Три года назад он подумал, что пора начать помогать природе, чем можешь, создал в соцсетях хэштег #спасайнеболтай и принялся собирать таких же активистов для всевозможных экологических акций.

- В прошлом году мы очищали Иркутское водохранилище недалеко от поселка Патроны, за пару месяцев собрали 100 тонн! – говорит Егор. – Шины там применялись в советское время для берегоукрепления. Доставать их было очень сложно, там глинистый берег, шины завязли, глина набилась внутрь, приходилось отбивать кувалдами, кирками. Это было жутко тяжело. До этого также отмывали мраморный карьер в Бугульдейке от надписей вандалов, вывезли оттуда вместе со студентами крупногабаритный мусор.

Удастся ли управиться с поставленной задачей в этом году? Успеют ли собрать за лето 15 тонн покрышек и сделать площадку, добровольцы не загадывают, ведь ездят на очистку Байкала они в свободное время. Но для того, чтобы дело шло быстрее, уже в этом году Егор собирается поехать на курсы дайвинга в Воронеж, чтобы нырять уже с кислородом.

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