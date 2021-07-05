Не хотите вакцинироваться? Увольняйтесь: знаменитый ученый-биохимик, академик РАН Михаил Грачев считает, что ситуация с COVID катастрофическая

Михаил Александрович Грачев. Фото: ИНЦ СО РАН.

Третья волна инфекции набирает обороты. Что делать? Врачи настаивают – единственный вариант защиты от COVID-19 и всех его штаммов, число которых постоянно растет, это сделать прививку. Но, как обычно, находятся и скептики. «Комсомольская правда» в Иркутске обратилась за разъяснением к Михаилу Грачеву - ученому с мировым именем, действительному члену РАН, академику, доктору химических наук, лауреату ордена Александра Невского, известному в России и за рубежом своими работами в области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии.

- Какова ситуация с коронавирусом сегодня?

- Я оцениваю ситуацию как катастрофическую. И мне непонятно, почему не вводят обязательную вакцинацию. Создание прививок против коронавируса - это героический подвиг наших вакцинологов, в первую очередь - Института Гамалеи. Героический, без шуток! Это не просто везение - эти люди много десятков лет защищали нас от бактериологического оружия. Мало того, сейчас нам грозит новый вирус так называемого «тау» - еще более опасный. И прививаться надо! Некоторые говорят, мол, зачем я буду прививаться, если все равно ничто не поможет.

- Почему нужно прививаться не добровольно?

-От вируса нужно только прививаться, другого лекарства нету. Что касается нового тау вируса, то против него нет вакцины. Иммунологи смогут создать вакцину за короткий срок – около 12 дней. Но опять возникнет та же проблема - русский человек прививаться не будет. А в других странах этой проблемы нет, кстати, там очередь на вакцинацию. Поэтому я беру за аксиому, что прививаться в обязательном порядке нужно. Но мы ничего не должны делать без закона. Существует закон, который позволяет принудительную вакцинацию в том случае, когда в этом есть необходимость. К слову, и последние распоряжения правительства страны укладываются в него. В частности речь идет об обязательной вакцинации сферы услуг.

-Наука тоже относится к сфере услуг?

- Об этом мало кто знает, но науку также отнесли к сфере услуг. И, как минимум, это позволяет говорить о том, что вакцинация здесь необходима точно также, как и в ресторанном бизнесе. Это очень трудно принять, но придется. В нашем родном Иркутске много институтов, учебных и научных - тоже немаленьких. Например, наш институт, лимнологический, который Байкал изучает - это 300 - 350 человек в зависимости от количества вспомогательного персонала, это много народу. Им нужно вменить обязательную прививку. Последние дни начали приходить наконец - то директивы нашего головного ведомства, Министерства науки и высшего образования, по этому поводу. В них прописано - составить таблицы, в которых отметить, сколько людей переболели, привились, поправилась и так далее. Однако это все персональные данные, которые не подлежат разглашению. Это противоречит закону и противоречит здравому смыслу, потому что лимнолог - он разбирается в закономерностях существования озера Байкал и ну совершенно ничего не понимает в организации эпидработы.

- А как вы видите эту работу?

- Эту работу должен возглавить иммунолог или санитарный врач. И только им дадут сведения. Итак, если мы приняли концепцию, что принудительная вакцинация нужна, я цитирую по некоторым учебником санитарного дела, ( кстати, у нас в институте есть два санитарных врача по образованию, и их тоже можно было бы привлечь) - значит нужно объявить, что вводится принудительная прививка. Выделить людей, которые переболели, для того чтобы оставить бригаду для поддержания инфраструктуры института. Эти люди меньше рискуют и могут продолжать работать в институте. Оставшиеся разбиваются на две подгруппы. Первая привитые. Вторая - не привитые и не переболевшие. Вот эти вторые отправляются на обсервацию, которая, как вы знаете, продлится не один день. Если подтверждается, что они не заразные - они тоже прививаются и по прошествии срока допускаются к работе.

-А если не захотят?

- А те, кто откажется прививаться, увольняются из института на основании отказа от вакцинации. Это предусмотрено законом о санэпидблагополучии. После этого они идут в службу трудоустройства, становятся безработными и устраиваются на работу заново. Очевидно, особо ее не выбирая. Вы удивляетесь русскому народу, почему его тянет так на работу, когда это смертельно опасно? Это просто любовь к работе, к своему делу. И самое страшное наказание для людей науки, для меня, например - это остаться без работы. И люди все привьются ради работы, о чем не трудно догадаться

И последний месяц я потратил на то, чтобы донести эти мысли до тех, кто принимает решения