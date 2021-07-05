Почему болеют COVID-19 те, кто сделал прививку и когда вакцинироваться, если есть антитела, рассказали иркутские врачи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вирус становится все злее и беспощаднее. Сейчас в больницах находится в два раза (!!!) больше больных COVID иркутян, чем лечится на дому. Госпитали переполнены. В них лечится более 5300 пациентов, практически все – в тяжелом состоянии. Что случилось, как объясняют эту ситуацию специалисты? Отвечаем на самые актуальные вопросы вместе с экспертами. Как говорится, из первых уст.

Как долго будет идти третья волна?

-По прогнозам экспертов, до самого октября, - говорит глава региона Игорь Кобзев. -А ведь впереди учебный год, много запланировано и международных событий в области… Медики и власти просят сибиряков собраться с силами и сделать все зависящее от них, чтобы сократить время вспышки заболеваемости. Прежде всего нужно строгое соблюдение существующих ограничений, масочный режим и вакцинация.

Если нет мест, почему не перепрофилировать выставочные центры и ТК?

-Это лишено практического смысла. Сегодня 60-70% заболевших нуждаются в поддержке кислородом и реанимации, - объяснил главный инфекционист Иркутской области, главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – В торговых центрах этого не обеспечишь.

Вопрос об обращении за помощью к Министерству обороны обсуждается. Если ситуация станет критической, придется прибегнуть к помощи военных и развернуть военный госпиталь.

Почему болеют COVID те, кто сделал прививку?

- Сегодня уже ни для кого не секрет, что болеют и привитые и те, кто уже переболел однажды коронавирусом, - рассказал главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – Это происходит из-за мутации вируса.

В том числе, случается, люди заболевают сразу после введения первого компонента.

-Такое может быть, потому что у каждого свой иммунитет, - объясняет главврач Иркутской клинической больницы №1 Любовь Лялина. – Но даже и в этом случае, переносят заболевание они в более легкой форме, чем непривитые. Их выписывают буквально через 4-6 дней.

Делать ли прививку, если есть антитела?

- Делать, - однозначно ответил Владимир Хабудаев. –Сегодня ВОЗ рекомендует вакцинироваться вне зависимости от уровня антител спустя более полугода после заболевания. Нет данных, что уровень антител не влияет на прогноз, заболеет человек или нет. Неизвестно, какой уровень антител говорит о том, что человек не заразится. Именно поэтому люди, которые перенесли заболевание, должны сделать прививку примерно спустя полгода после выздоровления.

Ревакцинация тоже необходима – приблизительно через 9 месяцев – год.

Будет ли в регионе введена обязательная вакцинация?

-Нет, - ответил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Что делать, если не можешь дождаться врача?

- Плохо себя чувствуете? Нужно дозваниваться в свою поликлинику или на скорую, - объяснил министр здравоохранения Яков Сандаков. – Все звонки фиксируются и помощь вы все равно получите. Если связываете самочувствие с ковидом, обратитесь в один из 14 открытых амбулаторно – ковидных центров, они работают без выходных до 20.00. Тут главная задача – сдать мазок, определить, коронавирус или нет. Врач по состоянию, по уровню сатурации определяет, необходима госпитализация или нет.

Где будет оказываться экстренная помощь обычным больным?

- Экстренная помощь будет осуществляться на базе 1-ой клинической больницы, 8-ой клинической больницы, а также на базе железнодорожной больницы. Плановая госпитализация, профилактические осмотры, равно, как и диспансеризация, на сегодняшний день – невозможны, - отметил глава Минздрава Иркутской области Яков Сандаков. - В регионе нет возможности, когда уже почти 6 тысяч коек заняты пациентами с коронавирусом, осуществлять плановую работу, мы сейчас работаем в двух направлениях - это ковид и экстренная патология. Маршрутизация по экстренной патологии у нас разработана. По этому поводу не стоит переживать. Ни от аппендицита, ни от переломов, ни от терапевтических каких-то обострений у нас люди погибать не будут.