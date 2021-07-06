«Вопрос придумала, листая журнал в парикмахерской»: как сибирячка выиграла 200 тысяч рублей в "Что? Где? Когда?"

«Вопрос придумала, листая журнал в парикмахерской»: иркутянка выиграла 200 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?. Фото: личный архив Марии Кельчевской

Режиссер из Иркутска Мария Кельчевская вот уже более 40 лет является одной из самых преданных поклонниц программы «Что? Где? Когда? Поэтому неудивительно, что ей всегда хотелось сыграть против своих кумиров. В 2016 году Мария помогла своей подруге отправить вопрос знатокам и та выиграла 100 тысяч рублей. А летом 2020-го Мария, наконец, сама решилась стать участницей интеллектуального шоу. Причем, вопрос придумала совершенно случайно. А в июле 2021-го его озвучили в последней игре летней серии.

- Я сидела в парикмахерской и читала в журнале интервью с режиссером Дэвидом Линчем, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Мария Кельчевская. – Там он очень много рассказывал о своем детстве. Так, меня зацепил тот факт, что когда он был маленький, он очень любил рисовать и не любил, когда его в чем-то ограничивали.

А вопрос Мария составила вот из чего. Дэвид Линч в интервью также рассказал, что на всю жизнь остался благодарен своей маме зато, что она его никогда не ограничивала. Например, покупала ему цветные карандаши, но не покупала раскраски.

- Вот я и попросила знатоков угадать: что мама покупала Дэвиду и что не никогда не покупала, чтобы ни в чем его не ограничивать, - продолжает Мария. – Эти предметы лежали в двух черных ящиках.

Надо признать, что в своем ответе знатоки во главе с капитаном команды Алесем Мухиным в ответе были очень близки к истине. Они предположили, что мама покупала Дэвиду Линчу карандаши или краски, но никогда не брала ему альбомы. Аргументировали это тем, что маленький Дэвид мог рисовать там, где его душе угодно: на стенах, на полу. Но все же они ошиблись. Победа, а заодно 50 тысяч рублей ушли Марии Кельчевской в Иркутск.

- Мой вопрос признали самым интересным в этой игре, и мне вручили еще 150 тысяч рублей, - улыбается Мария. – Выигрыш обещали отправить в течение года. За него еще, конечно предстоит заплатить налог в 30%.

Куда потратит выигранную сумму, иркутянка уже знает. Говорит, что обязательно съездит куда-нибудь отдохнуть. Ну а потом начнет придумывать новые вопросы для любимой игры. Кстати, эфир победной для Марии игры покажут в предстоящие выходные.

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