ИГУ неделю обеспечивает горячими обедами врачей красной зоны. Фото: Ираида Штольц

Каждый день в 12.00 у входа в Городской перинатальный центр Иркутска останавливается машина. Врачи уже знают – привезли горячие обеды. Питание для медиков, которые в третью волну COVID -19, захлестнувшую регион, работают целыми сутками, не уходя с поста, привозят из Иркутского государственного университета. Это делается благодаря совместной акции медиагруппы «Комсомольская правда», Общественной палаты Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереи «Диас», Иркутского госуниверситета, Иркутского фонда культуры.

-Доктора получают качественное сбалансированное меню, - рассказывает начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула. – В него, как и положено, входят и первое, и второе, и салат, и аппетитные булочки, и морс.

Первого июля первая машина с продобеспечением из университета приехала на Сурикова, 16. Горячие комплексные обеды продолжают поступать. И уже известно, что следующим акцию подхватит депутат городской думы Иркутска Алексей Кудрявцев. Хотите помочь врачам? Присоединяйтесь! Мы открыты для предложений. И готовы принимать заявки для других медицинских учреждений города. Можно просто перечислить средства на созданный специально для этого расчетный счет. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении регулярно публиковаться в печати.

Как помочь врачам Фото: Наталья ВИБЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ИГУ продолжается приемная кампания

В этом году будущих первокурсников ждут более двух тысяч бюджетных мест. Причем, количество направлений подготовки, на которые абитуриент может подать документы, увеличено с трех до пяти. А на каждом из них, в свою очередь, можно выбрать несколько профилей. Иркутской области остро требуются учителя, поэтому на педагогическом направлении перечень возможностей у поступающих значительно вырос. Получить диплом педагога можно не только Педагогическом институте ИГУ, но и на других факультетах и в институтах университета. Какие еще новшества? У очников зачисление на бюджет будет идти в одну волну. Второго шанса не будет, поэтому к подаче согласия на зачисление надо отнестись крайне серьезно и взвешенно. Однако предоставлять оригиналы документов об образовании не обязательно сразу, можно это сделать в течение учебного года. Такие же правила действуют относительно медицинских справок для тех, кто хочет стать педагогом и тем, кто планирует учиться на прикладной геологии.