В Иркутске в кино и спортзалы теперь пускают с сертификатами о прививке и тестами на антитела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом главу региона Игоря Кобзева просили во время прямой линии с населением, которая прошла в минувшее воскресенье, 4 июля. О возможности открыть тренажерные залы и фитнес-центры, но примерно с такими же ограничениями, как и кинотеатры. Решение принято. Ограничения по коронавирусу в Иркутске с 12 июля 2021 предполагают возможность заняться спортом. Но только для привитых и переболевших. Вряд ли кто-то будет делать свежий тест ПЦР ради того, чтобы один раз сходить и посмотреть фильм либо заняться аквааэробикой.

- Согласно документу, с 12 июля 2021 года для занятий спортом в фитнес-центрах и с 10 июля 2021 года для посещений кинотеатров (кинозалов) тем, кто старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих: получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, с 1 августа 2021 года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19; отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа, - приводит текст Указа губернатора Иркутской области пресс-служба администрации региона.

Исключение - для переболевших, но только в течение полугода с момента заболевания. Это тоже надо подтверждать справкой из поликлиники или результатом теста иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

Напомним, что необходимость представить перед въездом на турбазу или в дом отдыха те же документы, и в том же порядке, наступает также с 12 июля 2021 года.

Кроме того, новые ограничения по коронавирусу в Иркутске с 12 июля 2021 разрешают проведение свадеб на открытом воздухе, если собираются вместе не более 30 человек.