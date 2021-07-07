Сибиряк построил себе корабль как у викингов и мечтает отправиться на нем в путешествие по Байкалу. ФОТО: личный архив Владимира Томилова

Монтажника из Иркутска Владимира Томилова можно смело назвать современным викингом. Как известно, эти скандинавские народы раннего средневековья являлись лучшими корабелами в Европе. Вот и у 40-летнего сибиряка с недавних пор появился свой собственный огромный корабль. Владимир - большой фанат скандинавской мифологии. В таком стиле он и построил свое собственное судно, осуществив мечту детства.

- Когда был маленький, зачитывался историческими книгами, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Томилов. – А еще, у моего отца было несколько своих лодок. Но я мечтал, что когда вырасту, у меня будет целый корабль.

Так корабль Владимира выглядел до покраски. Фото: личный архив Владимира Томилова

Купить свою даже саму скромную яхточку, возможности у Владимира не было. Зато появилась другая. Когда мужчина переехал в частный дом, он решил построить судно собственными руками. Прямо в ограде. К осуществлению мечты приступил три года назад. Для начала, как и положено, составил схемы и чертежи. С этим проблем не возникло.

- Все брал в интернете, - продолжает Владимир. – Там образцов полно, все таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить «хребет» корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой словно паззл.

Драккар или проще говоря корабль викингов у Владимира получился 13 метров в длину и 3.70 в ширину. Сибиряк даже придумал ему городе имя – «Ворон». На него плотник-самоучка поставил 10 весел, а еще воссоздал экипировку воинов: сплел кольчугу, смастерил шлемы и оружие. Осталось сшить паруса и натянуть канаты. На все про все у иркутянина ушло 150 тысяч рублей. За такие деньги не то, что яхту не купишь, на хорошую лодку с мотором не хватит. Но, готов ли самодельный «Ворон» бороздить просторы, нет, не океана, но хотя бы Байкала?

- Конечно, готов, - уверен Владимир Томилов. – Как раз планирую спускать его на воду. На кран и буксировку до Иркутского водохранилища нужно еще 50 тысяч рублей. Еще требуются 12 викингов-гребцов. Если есть такие же фанаты судоходства, буду рад помощи.

А так судно выглядит сейчас. Фото: личный архив Владимира Томилова

Но безопасен ли драккар? Не протечет ли он и не пойдет ли на дно как Титаник? – спрашиваем кораблестроителя.

- Пока не спущу его на воду, не узнаю об этом, - улыбается Владимир. – А если серьезно, то я уверен в надежности моего корабля.

Есть у Владимира и мечта отправиться в путешествие на своем «Вороне». Не по Северной Атлантике, конечно. Но хотя бы по Ангаре и Байкалу.