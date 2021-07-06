Нужно ли ставить прививку беременным и кормящим мамам, рассказали иркутские врачи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В прямом эфире на вопросы жителей Иркутской области отвечали министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков и главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. И конечно, многие вопросы касались того, как быть будущим мамам, делать ли прививку от коронавиуса.

-Мнение врачей на этот счет сейчас однозначно - беременным женщинам и кормящим мамам прививки от коронавируса делать не стоит, - сказала Ирина Ежова. -А вот если вы планируете беременность, то следует отнестись к этому с большой ответственностью и иммунизироваться. В том числе и ближайшему окружению женщины, которое впоследствии будет общаться с ней.

Что касается того, как организована помощь при родах зараженным коронавирусом беременным, то их малыши появляются на свет в специальных боксах, где предусмотрено все необходимое и работают бригады докторов.

Отдельно медики напомнили, что на способность к будущему деторождению вакцинация никак не влияет.

Были вопросы и относительно того, планируют ли проводить вакцинацию школьников перед учебным годом. Нет, так как все имеющиеся сегодня препараты рассчитаны на возраст "18+".