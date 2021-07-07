Стеречь преступников и искать запрещенку: девять щенков готовят к службе в иркутском ГУФСИН

"А я служить пойду! Пусть меня научат"". Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

В питомнике служебного собаководства при Исправительной колонии-19 ГУФСИН России по Иркутской области подрастают и скоро начнут учиться уму-разуму девять щенков. Этим милашкам предстоит стать верными помощниками в борьбе с преступностью: не дать сбежать осужденным, проверить, не пытается ли кто-то провезти запрещенные вещества и предметы в колонию, нести караульную службу. Но пока же они ведут себя как настоящие шалопаи – не прочь порезвиться и даже вцепиться в брючину.

- Уцепился всей хваткой, - улыбается начальник племенного питомника служебного собаководства Исправительной колонии-19 ГУФСИН России по Иркутской области Марина Щапова, пытаясь отцепить «черныша». В ее обязанности входит подготовка будущих «бойцов». – Отцеплять надо, чтобы щенок боли не почувствовал, иначе он в следующий раз уже будет знать, что после этого идет болевой.

Кстати, только игры сейчас и входят в их «служебные» обязанности четвероногих крепышей. Сейчас двум из них всего 3 недели от роду, шестерым уже по полтора месяца. И игры в их жизни очень важны.

Пока кинологи только играют с щенками и наблюдают к какой службе они склонны. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

- Играть со щенком нужно на уровне его глаз, чтобы он был уверен в себе, - делится секретами Марина Щапова.

Без уверенности служебной собаки, согласитесь, никак нельзя. Специалисты, играя, смотрят характер собак и их природные склонности щенков. Но совсем скоро круг заданий малышей расширится. Уже в 2 месяца малыши начнут привыкать к шлейке, и запоминать первые команды. Пойдут учиться на кинодроме, а в 4 месяца каждый найдет своего кинолога, с которым и будет нести дальнейшую службу. Собаку стараются подбирать также под характер того, с кем ей предстоит работать.

- В полтора месяца щенки прошли актировку, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН Приангарья. - Кинологи их осмотрели, чтобы оценить соответствие параметрам породы, завели все необходимые документы с описанием родословной, присвоили клички, чипировали.

До этого моменты их разделали только по цветам ленточек, а теперь у них свои звучные имена: Лабар, Лансер, Легран, Линдерс, Лора, Лютар. Все они на букву «л», так как – братья и сестры – из одного помета. Почему нельзя назвать просто Мухтар, спросите вы? Процесс осложняется тем, что у собак из одного питомника клички не должны повторяться, вот и приходится подключать фантазию.

В "служебные" обязанности щенков пока входят только игры и проявление преданности человеку. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Как только в питомнике при колонии появляется потомство, на него тут же образуется очередь. Уже известно, что двое из этих щенков поедут служить в Якутию.

- За всю историю питомника с 2008 года здесь выведено 470 служебных собак, - говорят в ГУФСИН региона. - Сегодня в питомнике содержится 10 племенных и 3 учебных немецких овчарок.

Их щенки и становятся четвероногими служителями закона. К слову, кинологическая служба ГУФСИН России по Иркутской области является одной из крупнейших в регионе. Штат составляет 236 кинологов и 316 служебных собак.

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