Не кормите, не в зоопарке: лисы на Байкале кусают туристов, когда те пытаются их приласкать. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Ой, ты моя хорошенькая!!!! Иди сюда, рыженькая. Какая худенькая, отощала. Давай я тебя покормлю... И селфи сделаю.

- Ааа!!!!! Больно! Меня укусили!

Сейчас туристка, которая решила помочь худенькой и оголодавшей лисе во время экскурсии в поселке порт Байкал, дополнила впечатления о летнем отдыхе на озере курсом уколов от бешенства. А биологи буквально умоляют приезжих москвичей и других туристов из мегаполисов, непривычных к живой природе, оставить зверей в покое. Погоня за "милотой" может закончиться плохо - как для "любителя природы", так и для зверя.

А лисы - обычные обитатели Прибайкальского национального парка. Их достаточно часто можно увидеть вблизи поселков и популярных туристических маршрутов. В порту Байкал они разгуливают возле домов и… по железной дороге.

-Их к людям гонит голод, - считают туристы. Они подходят к животным , хотят дать им что-то "вкусненькое" и сделать фото.

-Лис гонит к людям не голод, а сообразительность и высокая приспособляемость, - говорит научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова. - Они очень быстро привыкают к присутствию человека, приучаются находить возле него пищу и даже сами начинают ее выпрашивать и требовать. Облезлый вид лис во время летней линьки способен разжалобить практически любого туриста, который готов скормить «бедняжке» весь свой провиант.

Хорошо? Но дело в том, что звери вовсе не голодны, а просто линяют.

- Несвойственная пища (булки, сосиски, тушенка, каши и т.п.) ведет к болезням пищеварительного тракта, приучают к питанию подачками, подавляют охотничьи инстинкты, что сыграет плохую службу хищнику после окончания туристического сезона, когда нужно будет искать и добывать корм самостоятельно, - предостерегает биолог.

Но не только для животных попытки приезжих их покормить ( сибиряки, выросшие в тайге, никогда так не сделают) опасны. Но и для самого человека. Лисы переносят опасные болезни и вполне могут "наградить" любителя милоты бешенством. Как минимум курс уколов гарантирован.

Именно поэтому биологи просят не подбирать больных животных, не пытаться их немедленно спасти. Недавно сбитую машиной лису подобрали в Тажеранской степи и доставили в иркутскую зоогалерею. Вроде бы все правильно - животное пошло на поправку. Но!

-Желание посетителей национального парка во что бы то ни стало помочь зверьку, испытывающему боль, понятно, - считает Татьяна Десятова. - Однако в подобных случаях необходимо действовать очень осмотрительно, чтобы не навредить животному еще больше, и, самое главное, - не пострадать самому. Раненая или испуганная лисица может укусить человека, что может иметь самые печальные последствия.

А что делать? Бросать беззащитного животного, оставлять умирать?

Конечно, нет. Есть алгоритм действий на этот случай. Любого животного с территории нацпарка забирать запрещено в принципе. Но если вы увидели пострадавшего, надо сообщить биологам, они выедут на место и окажут помощь.

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