Какое количество антител необходимо для иммунитета и почему прививают во время эпидемии, рассказали иркутские врачи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Когда будет ревакцинация и какое количество антител достаточно для иммунитета к коронавирусу? Эти вопросы можно назвать в числе самых волнующих для жителей Иркутской области. Не случайно за тестами выстраиваются огромные очереди в коммерческих клиниках, а обращения по поводу ревакцинации звучали и на "Прямой линии" с руководителем минздрава Яковом Сандаковым и главврачом перинатального центра Ириной Ежовой.

-Как определить, достаточно ли антител для иммунитета?

- Количество антител абсолютно не имеет значения, - объясняет министр здравоохранения Яков Сандаков. - Сегодня есть качественные показатели ( да или нет) или количественные. Основное внимание - как раз к качественным. Антитела есть? Отлично! Известно, что их уровень со временем снижается. Именно поэтому после инфицирования вирусом или после прививки, определен срок для вакцинации - 6-8 месяцев.

-Когда можно начинать ревакцинацию и как на нее записаться?

- Сроки ревакцинации определены четко – спустя 6-9 месяцев после того, как вам сделали первую прививку ( отсчитывается от времени, когда вы прошли укол вторым компонентом). Для ее проведения будет использоваться препарат «Спутник Лайт», он однокомпонентный. Но в Иркутскую область его поставок пока не было, ожидаем. Как только появится, будет объявлена такая же запись, как и на основную вакцинацию – через Госуслуги или сервис кврачу38. Кроме того, те, кто перенес инфекцию, получат через Госуслуги паспорт переболевшего. Он позволяет свободно получать те услуги, которые сейчас ограничены и доступны только для привитых и перенесших инфекцию, - сказал министр.

- Почему проводят иммунизацию в пандемию?

-Другого варианта нет. Нужно защищаться. Эпидемия на то и эпидемия. Но важно помнить, что после первой прививки очень легко заболеть. Иммунитет формируется через 30-40 дней. и нужно соблюдать режим дистанцирования, носить маски, максимально ограничить контакты, чтобы исключить встречу с потенциальным носителем вируса. Защититься и не иметь проблем, а потом поставить второй компонент. Можно ли заболеть после этого? Да, можно. Но привитые не доходят до реанимации!

Почему сложно попасть на лечение

- Нужно понимать, что в максимальный пик второй волны, осенью, у нас было 5600 мест в больницах, сейчас 6200 и к концу выходных будет 7 тысяч. Занято 40% мест в медицинских учреждениях любого профиля в Иркутске, Ангарск и Шелехове. На лечение коронавируса перепрофилируем областную больницу, потом и факультетские клиники ИГМУ. Мест должно хватить. Но у системы здравоохранения есть свои пределы, на это количество лечебных учреждений не хватает медицинских работников, - говорит Яков Сандаков.

В «Скорой» ставят на очередь и до больниц трудно дозвониться

- Некоторые люди в панике, им хочется скорее лечь в клинику на койку, да с кислородом, - продолжает Яков Сандаков. – Главное – понимать, если необходимо и есть дыхательная недостаточность, заберем. «Скорые» работают с 5 – кратной нагрузкой. Сегодня мы отмечаем совершенно другой темп распространения инфекции! Сложно забирать всех пациентов из дома. Поэтому диспетчер должен определить, кому помогать в первую очередь. Это тяжелые пациенты, с кислородной недостаточностью, с обострением хронических заболеваний, беременные. Но при этом без помощи не останется никто.