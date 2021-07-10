Почему клубника на рынке Иркутска привозная и когда появится ягода из Байкальска?
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
- У меня самая вкусная ягода, даже попробовать дам. Лучше ты в жизни не попробуешь!
Едва захожу на Центральный рынок Иркутска, как начинается настоящее ягодное безумие. Продавцы со всех сторон зовут, завлекают и приглашают к прилавку:
- Заходи, дорогая! Клубнику дешево отдам!
- Я дешевле продам! Сочная, сладкая. Тут всем лишь бы обмануть, а я не так работаю. Да и девушек обманывать нельзя. Южный мужчина, загорелый до невозможности, уже моет клубнику - мне на пробу и рассказывает, что ее привезли из Краснодара.
Пожалуй, так просто отсюда не уйдешь. Обидеть торговца, который буквально сует мне ягодку в рот, тоже не хочется. Но вдруг у других клубника слаще?
Прохожусь вдоль торговых рядов. Чаще встречается клубника из Краснодара ценой в 300-400 рублей за пластмассовый лоточек (примерно 600 грамм). «Очень вкусная ягода» и «Привезли самолётом сегодня».
- Точно сегодня? - спрашиваю.
Девушка пожимает плечами и лишь улыбается. Понятно. Вопрос сложный – откуда она знает, вчера, сегодня….Пока не скиснет, будет продавать.
Надо было еще спросить – правда ли из Краснодара ягодка? Правда, в ответ поклялись бы мамой и другими родственниками. Или тоже улыбнулись. Скорее всего, собирали южнее. И давно. Потому что попадается уже и несвежая.
Впрочем, настоящая кубанская клубника тоже нашлась. Она меньше по размеру и ароматнее, стоит от 350 до 500 рублей за 400 грамм.
А где знаменитая виктория с Байкала? И тут замечаю мужчину, который стоит один, никого не зазывает:
- А чего подзывать то? Я тут много лет продаю. Те, кто знают сами приходят. Клубника у меня иркутская, со 2-го километра Александровского тракта, садовая. Лесной ещё нет. Отдам за 200 рублей стакан.
А вот клубники с Байкальска на рынке еще нет. Из-за затяжной весны. Но скоро ягода созреет. Правда, фестиваля «Виктория» в этом году не будет. В Байкальске корреспонденту «КП» объяснили, что фестиваль отменяют из-за пандемии.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Александр Марков, председатель клуба органического земледелия:
«Посадили позже обычного»
- Клубника не уродилась из-за холодной зимой и затяжной весны. Да и высадили ее поздно. И это как раз и сказалось на количестве урожая в этом году. Что касается других ягод, например, малины и смородины, то их сбор ещё не начался. Но, учитывая, что на них климат никак не влияет, прогноз хороший. А в целом урожай других культур зависит от подтопления грунтовых вод. Потому что начинает загнивать корневая система.
НА ЗАМЕТКУ!
Где собрать?
Отправиться за ягодкой можно в питомники.
- Сибирский сад Леонтьевых.
Здесь предлагают собрать жимолость, которая стоит 200 рублей за килограмм, а также землянику – 350 рублей за килограмм.
- Ох, мало земляники в этом году, да и всей ягоды, - говорят сотрудники. - То холод, то дожди. Если хотите набрать, поторопитесь. Мы работаем каждый день с 8 до 16 часов.
Как добраться?
На машине: до посёлка Новолисиха, далее следуя по указателям.
На автобусе: маршрут № 416 Сквер Кирова – Новолисиха или любые другие, следующие от остановки «Софьи Перовской» в садоводства по Байкальскому тракту: № 103,111,112,115,140,142.
Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-он, д. Новолисиха, Ул. Ягодная, 5.
- Плодово-ягодный питомник КФХ Абраменко
Пока открыт сбор только жимолости стоимостью 200 рублей за килограмм.
Как добраться?
На машине: по автодороге Р-255 «Байкал» до села Лохово. Расстояние от Иркутска – 153 км.
На автобусе: с автовокзала междугородним автобусом Черемхово - Лохово.
Адрес:
Иркутская обл., Черемховский р-он, с. Лохово, ул. Юбилейная.
Плодово-ягодный питомник КФХ Фисюкова
- Вы можете купить у нас саженцы и свежий урожай – овощи, и немного жимолости, - рассказали в саду.
Как добраться?
На машине: по автодороге Р-255 «Байкал» до деревни Малиновка. Расстояние от Иркутска – 162 км.
На автобусе: от автостанции В Черемхове до Малиновки.
Адрес:
Иркутская обл., Черемховский р-он, д. Малиновка, ул. Садовая, д.7.