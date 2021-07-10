Почему клубника на рынке Иркутска привозная и когда появится ягода из Байкальска? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- У меня самая вкусная ягода, даже попробовать дам. Лучше ты в жизни не попробуешь!

Едва захожу на Центральный рынок Иркутска, как начинается настоящее ягодное безумие. Продавцы со всех сторон зовут, завлекают и приглашают к прилавку:

- Заходи, дорогая! Клубнику дешево отдам!

- Я дешевле продам! Сочная, сладкая. Тут всем лишь бы обмануть, а я не так работаю. Да и девушек обманывать нельзя. Южный мужчина, загорелый до невозможности, уже моет клубнику - мне на пробу и рассказывает, что ее привезли из Краснодара.

Пожалуй, так просто отсюда не уйдешь. Обидеть торговца, который буквально сует мне ягодку в рот, тоже не хочется. Но вдруг у других клубника слаще?

Прохожусь вдоль торговых рядов. Чаще встречается клубника из Краснодара ценой в 300-400 рублей за пластмассовый лоточек (примерно 600 грамм). «Очень вкусная ягода» и «Привезли самолётом сегодня».

- Точно сегодня? - спрашиваю.

Девушка пожимает плечами и лишь улыбается. Понятно. Вопрос сложный – откуда она знает, вчера, сегодня….Пока не скиснет, будет продавать.

Надо было еще спросить – правда ли из Краснодара ягодка? Правда, в ответ поклялись бы мамой и другими родственниками. Или тоже улыбнулись. Скорее всего, собирали южнее. И давно. Потому что попадается уже и несвежая.

Впрочем, настоящая кубанская клубника тоже нашлась. Она меньше по размеру и ароматнее, стоит от 350 до 500 рублей за 400 грамм.

А где знаменитая виктория с Байкала? И тут замечаю мужчину, который стоит один, никого не зазывает:

- А чего подзывать то? Я тут много лет продаю. Те, кто знают сами приходят. Клубника у меня иркутская, со 2-го километра Александровского тракта, садовая. Лесной ещё нет. Отдам за 200 рублей стакан.

А вот клубники с Байкальска на рынке еще нет. Из-за затяжной весны. Но скоро ягода созреет. Правда, фестиваля «Виктория» в этом году не будет. В Байкальске корреспонденту «КП» объяснили, что фестиваль отменяют из-за пандемии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Марков, председатель клуба органического земледелия:

«Посадили позже обычного»

- Клубника не уродилась из-за холодной зимой и затяжной весны. Да и высадили ее поздно. И это как раз и сказалось на количестве урожая в этом году. Что касается других ягод, например, малины и смородины, то их сбор ещё не начался. Но, учитывая, что на них климат никак не влияет, прогноз хороший. А в целом урожай других культур зависит от подтопления грунтовых вод. Потому что начинает загнивать корневая система.

НА ЗАМЕТКУ!

Где собрать?

Отправиться за ягодкой можно в питомники.

- Сибирский сад Леонтьевых.

Здесь предлагают собрать жимолость, которая стоит 200 рублей за килограмм, а также землянику – 350 рублей за килограмм.

- Ох, мало земляники в этом году, да и всей ягоды, - говорят сотрудники. - То холод, то дожди. Если хотите набрать, поторопитесь. Мы работаем каждый день с 8 до 16 часов.

Как добраться?

На машине: до посёлка Новолисиха, далее следуя по указателям.

На автобусе: маршрут № 416 Сквер Кирова – Новолисиха или любые другие, следующие от остановки «Софьи Перовской» в садоводства по Байкальскому тракту: № 103,111,112,115,140,142.

Адрес: Иркутская обл., Иркутский р-он, д. Новолисиха, Ул. Ягодная, 5.

- Плодово-ягодный питомник КФХ Абраменко

Пока открыт сбор только жимолости стоимостью 200 рублей за килограмм.

Как добраться?

На машине: по автодороге Р-255 «Байкал» до села Лохово. Расстояние от Иркутска – 153 км.

На автобусе: с автовокзала междугородним автобусом Черемхово - Лохово.

Адрес:

Иркутская обл., Черемховский р-он, с. Лохово, ул. Юбилейная.

Плодово-ягодный питомник КФХ Фисюкова

- Вы можете купить у нас саженцы и свежий урожай – овощи, и немного жимолости, - рассказали в саду.

Как добраться?

На машине: по автодороге Р-255 «Байкал» до деревни Малиновка. Расстояние от Иркутска – 162 км.

На автобусе: от автостанции В Черемхове до Малиновки.

Адрес:

Иркутская обл., Черемховский р-он, д. Малиновка, ул. Садовая, д.7.