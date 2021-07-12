Максим Семьянских, генеральный директор «Лензолото»: Традиции и опыт, накопленные за 100 лет

Максим Семьянских, генеральный директор «Лензолото». Фото: Анастасия Макарова

История «Лензолото» неразрывно связана с жизнью территории, на которой находится предприятие. В 1921 году золотоносные прииски были национализированы и в то же время создано Государственное золотопромышленное объединение «Лензолото». Оно объединило все участки, где велась добыча. В 1926-м Иркутскую губернию разделили на города и округа - так образовался Бодайбинский район с его центром.

Фото: Анастасия Макарова

«Лензолото» продолжает производственную деятельность по разработке россыпных золотоносных месторождений на всей территории Бодайбинского района, добывая драгоценный металл открытым раздельным и дражным способами. За минувшие пять лет компания получила 26 тонн драгоценного металла. И это тот редкий случай, когда предприятие с вековой историей, которое развивалось в суровых северных условиях и пережило сложные времена, успешно работает сегодня. «Лензолото» выполняет производственные показатели, а также активно участвует в социальной жизни района.

О дальнейших планах, пандемии, социальной политике и развитии Бодайбо корреспондент «КП» - Авиа» поговорил с генеральным директором «Лензолото» Максимом Семьянских.

Люди - наш главный актив

- Максим Александрович, в этом году «Лензолото» исполняется 100 лет - возраст почтенный. Что помогло и сейчас помогает переживать сложные времена?

- Компания продолжает стабильно работать. В 2020 году, несмотря на пандемию, мы выполнили производственную программу по золотодобыче, добыв почти 4,5 тонны золота. В этом году в связи с закрытием границ столкнулись с определенными трудностями по въезду иностранных граждан на территорию России. Благодаря поддержке губернатора Иркутской области и представителей региональной власти мы смогли привезти иностранных работников.

Фото: Анастасия Макарова

Укомплектование персонала произошло с задержкой на 1 месяц. Несмотря на это мы вышли на плановую производительность, набрали производственную мощность. В промышленный сезон золотодобывающие участки работают в круглосуточном режиме. Борьба за драгметалл продолжается в жару и холод, в снег и дождь. При этом мы помним, что наш главный актив - люди, поэтому стараемся создавать для них комфортные условия труда и проживания на той территории, где они работают.

- Сколько человек сегодня работает на предприятии? Как пополняете кадры, поддерживаете сотрудников?

- На предприятиях группы компаний «Лензолото» трудится около трех тысяч человек. В основном к нам приезжают работники из разных регионов России, а также стран СНГ - Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии. Обычно это мужчины, средний возраст примерно 40 лет. Основной костяк предприятия - это жители города Бодайбо.

К подбору персонала подходим очень тщательно и ответственно. Эффективно работает рекламная кампания в СМИ, большой отклик получаем на вакансии, размещенные на интернет-ресурсах. При этом особое внимание уделяем выпускникам вузов и ссузов. У нас развита система наставничества, опытные сотрудники делятся своими знаниями с молодыми специалистами.

Фото: Анастасия Макарова

В «Лензолото» есть все возможности для карьерного и профессионального развития. Мы проводим обучение в корпоративном университете «Полюс» («Лензолото» входит в структуру группы компаний «Полюс»).

Развиты и корпоративные программы, предоставляющие социальные гарантии. В том числе мы компенсируем дорогу от места жительства к месту работы и обратно.

Кроме того, с каждым годом все больше делается для улучшения условий проживания наших работников. На горнодобывающих участках строятся новые столовые, спортивные площадки и другие объекты соцбыта. На всех участках есть доступ в интернет.

Фото: Анастасия Макарова

- Какие мероприятия проводит компания?

- Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, тем не менее коллективу «Лензолото» удалось провести традиционный городской праздник ко Дню Победы, остальные мероприятия, такие как новогодний спектакль, Масленица и летний праздник для детей, пришлось отменить. Традиционно мы поддерживаем все, что направлено на пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников компании и их семей. Каждый год организуем беговые марафоны, лыжные забеги, а также марафоны скандинавской ходьбы и многое другое.

Пандемия и помощь территории

- Максим Александрович, как изменилась работа в пандемию?

- С начала пандемии мы соблюдаем все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Предприятие оперативно адаптировалось к новым требованиям и условиям работы. В первую очередь мы разработали необходимые регламенты по работе в этих сложнейших условиях. Приобретаем все необходимые СИЗы (медицинские маски, одноразовые перчатки, санитайзеры), выдаем сотрудникам витамины для поддержания иммунитета, проводим санитарную обработку помещений.

В компании организовано регулярное тестирование сотрудников на COVID-19. Также построен обсерваторный поселок на 150 человек. По приезде в Бодайбо наши сотрудники находятся в обсерваторах, пока проходят тестирование на наличие инфекции и антител. Сейчас мы успешно проводим вакцинацию, вырабатывая коллективный иммунитет.

Фото: Анастасия Макарова

- В Бодайбо (город на севере Иркутской области с населением в 13 тысяч человек), как и, наверное, в других подобных отдаленных территориях, есть проблемы с оснащением больницы. Не хватает средств на оборудование, ремонты…

- Больница - один из важнейших инфраструктурных объектов района. В рамках соглашения о социальном партнерстве на протяжении многих лет мы оказываем ей помощь. В пандемию по запросу больницы приобретаются средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

В прошлом году возникла необходимость в компьютерном томографе, и компания «Полюс Вернинское» (входит в группу компаний «Полюс») приобрела его. В томографе остро нуждались пациенты с коронавирусом, так как исследование помогает врачам выявить пневмонию. Раньше КТ делали только в Иркутске, с которым Бодайбо связывает исключительно авиасообщение.

Фото: Анастасия Макарова

До этого на средства компании «Лензолото» было подготовлено помещение, где установили КТ, - проведен капитальный ремонт лечебно-диагностического комплекса, расположенного на первом этаже больницы. Так что оборудование разместили в уже отремонтированном помещении. В порядок также приведено инфекционное отделение.

Кроме того, компания выделила средства на проведение капитального ремонта системы отопления в зданиях Бодайбинского горного техникума и покупку спортивного инвентаря, на оборудование учебных классов, приобретение учебников и наглядных материалов.

Ранее при поддержке «Лензолото» был сделан капитальный ремонт корпуса «Фантазия» в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и приведена в порядок специальная (коррекционная) школа в Бодайбо. Компания участвовала и в софинансировании работ по капремонту культурно-досугового центра.

Также компания регулярно оказывает помощь нуждающимся бодайбинцам, не забывает и о поселках района. Мы поддерживаем хоккейную команду пос. Мамакан, делаем ремонт в детском саду пос. Перевоз и многое другое.

Фото: Анастасия Макарова

- Кстати, аэропорт в Бодайбо, важный северный транспортный узел, находится далеко не в лучшем состоянии, есть ли перспективы развития?

- Да, вопрос решается. Планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса.

На средства «Лензолото» была разработана проектная документация, которая будет проходить главгосэкспертизу. После реконструкции аэропорт Бодайбо, наряду с судами малого класса, сможет принимать самолеты других типов.

- Немаловажно, каким оборудованием оснащено предприятие, чтобы осуществлять бесперебойный производственный процесс.

- Вы правы. Важно поддерживать горное оборудование в работоспособном состоянии. Наше предприятие, как вы знаете, в этом году отмечает вековой юбилей, поэтому нельзя не учитывать годы выпуска основного горного оборудования - дражного флота и шагающих экскаваторов. Мы за этим следим и, конечно, модернизируем.

В целом мы ведем разработку россыпных месторождений драгоценного металла в Бодайбинском районе, на правом и левом берегах Витима, на общей площади 92 тысячи квадратных километров. Добычу золота ведем с апреля по ноябрь. Зимой производим выемку пустых пород с применением буровзрывных работ.

Подготовка и уборка пустых пород выполняется с применением шагающих и карьерных экскаваторов, автосамосвалов, тяжелых бульдозеров. Для разработки месторождений с залеганием золота на большой глубине используются шагающие экскаваторы, которые способны извлекать породу с большой глубины. Кроме того, применяется комплекс «экскаватор - драга» для обводненных россыпей.

При разработке многолетних мерзлых пород помогает только буровзрывной метод. Словом, этот высокотехнологический процесс очень сложный и трудоемкий. Россыпная золотодобыча построена на людях, верных своей профессии.

Фото: Анастасия Макарова

Они говорят спасибо

Наш надежный партнер

- Это стабильное предприятие со взглядами в будущее. И меня этот факт радует. У нашего района есть хорошие перспективы. Считаю «Лензолото» градообразующим предприятием, его коллективы всегда являлись серьезной опорой для нас. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей и органов власти руководителям за ту поддержку, которую они оказывают, создавая хорошие условия для территории и участвуя в социальной жизни района.

Евгений ЮМАШЕВ, мэр Бодайбо и района.

Фото: Анастасия Макарова

Сохраняют традиции меценатства

«Лензолото» помогло отремонтировать отделение хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске, которое принимает маленьких пациентов со всего Приангарья, включая Бодайбо, а также из разных уголков России.

- Когда у людей есть душа и сердце, это сразу видно. Благотворительная и меценатская деятельность всегда отличала Иркутск. Работая на месторождениях, которые когда-то принадлежали Ивану Базанову, основателю Ивано-Матренинской больницы, компания, спустя 100 лет, возрождает эту традицию.

Юрий КОЗЛОВ,

лучший детский хирург России, до весны этого года руководил центром хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской ДКБ.

Фото: Анастасия Макарова

Бесценная помощь людям

- На протяжении пяти лет, что я работаю в больнице, компания «Полюс», в структуру которой входит «Лензолото», постоянно оказывает огромную финансовую помощь Бодайбинской районной больнице. Деньги идут на материально-техническое оснащение, ремонты, причем не только больницы в Бодайбо, но и участковых, амбулаторий, ФАПов района. Безусловно, колоссальная поддержка оказана и в пандемию, а ведь район в лидерах по заболеваемости на душу населения.

Так, на средства «Полюс Вернинское» приобретен компьютерный томограф. Для его установки в лечебно-диагностическом комплексе, благодаря поддержке «Лензолото», проведен капитальный ремонт. Теперь проводятся исследования всем пациентам, которые поступают с пневмонией. Но и в целом медицинская помощь стала более доступной.

Компьютерная томография - это неоценимая помощь в визуализации онкологических заболеваний. Аппарат был смонтирован в начале апреля, за это время мы диагностировали 20 первичных новообразований, которые были на ранних стадиях прооперированы и вылечены. Большой вклад КТ вносит в диагностику инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, помогает в принятии дальнейшей тактики лечения, что очень важно.

Денис КЕРНЕР,

главный врач Бодайбинской районной больницы.