Новые выплаты на детей в 2021 году в Иркутской области: кто и как их может получить . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две новых выплаты, о которых идет речь, должны помочь тем, у кого средств недостаточно для нормальной жизни. Поэтому основное правило их получение – общее. Их получат семьи и будущие мамы, если их доход не выше прожиточного минимума на каждого. Рассказываем подробности: кто и как может претендовать на новые выплаты на детей в 2021 году в Иркутской области. И каково главное условие.Подавать заявления надо уже сейчас, рассматриваются они максимум 30 дней. Теперь подробнее.

Пособие для беременных

Будущие мамы смогут рассчитывать на пособие после того, как встанут на учёт в поликлинику до 12 недель беременности. И после этого каждый месяц, вплоть до рождения ребенка будут получать 6506 рублей.

Что важно? Важно, что помощь полагается только гражданкам России. А прожиточный минимум в регионе на 2021 год составляет 12 тысяч 243 рубля. Из этой суммы и рассчитывается 50%. В Управлении ПФР по Иркутской области отмечают: очень важно, в какой месяц подано заявление.

- Пособие назначается с месяца подачи заявления, а саму выплату беременная женщина начнет получать только с 12-ой недели беременности и до месяца родов либо прерывания беременности, поясняют специалисты. -К примеру, беременная в 6 недель в июле 2021 года встала на учет и сразу же подала заявление. Как только у нее наступит 12 неделя беременности, Пенсионный фонд произведет выплату сразу за 2 месяца.

Надо понимать, что полагаются они только с первого июля.

Новые выплаты на детей в 2021 году в Иркутской области: одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет

Эта выплата должна стать подспорьем для многочисленных мам, которые в одиночку воспитывают детей. У кого-то муж умер, у кого-то его никогда не было. Либо. Что часто, папа есть, но семью оставил. В этом случае принципиально важно, чтобы второй родитель был признан безвестно отсутствующим либо было судебное решение и исполнительный лист на алименты ( вне зависимости, платит или нет).

- Обязательное условие - размер дохода семьи ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи, - отмечают в ПФР. - Он не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи.

Сколько составит сама выплата? В 2021 году -6379,5 рублей ( здесь уже учитывается половина от минимума не детей). Размер ее будет ежегодно изменяться. Новое заявление надо будет подать за месяц до истечения срока.

КОНКРЕТНО

Новые выплаты на детей в 2021 году в Иркутской области

Обращаться за выплатой можно двумя способами:

- Дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уведомление о статусе рассмотрения заявления поступит там же.

- Лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

ВАЖНО

Если по заявлению принято положительное решение, деньги перечислят без дополнительного уведомления. Если отказ, то объяснят, почему.

Важно отметить, что поскольку новые выплаты осуществляются только через банк, заявителю необходимо указывать данные именно своего банковского счета. Перечисление средств через почтовые отделения, доставочные организации или на банковский счет другого человека не предусмотрено.

Если при подаче заявления допущена ошибка, заявление вернется на доработку и в течение 5 рабочих дней гражданину необходимо внести изменения.