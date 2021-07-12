Когда Иркутская область может выйти на плато по коронавирусу, предположили в Минздраве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня заболеваемость коронавирусом в Иркутской области только растет. Ежедневно в сводках оперативного штаба по борьбе с коронавирусом появляются новые цифры. Сначала - больше 300, потом - больше 350 заболевших в день. Только 12 января поставлены 369 новых диагнозов. Поэтому один из первых вопросов, которые были заданы на "Прямой линии" в Инстаграм с главой региона, министром здравоохранения и врачами, звучал так - "Когда мы выйдем на плато по коронавирусу?" Вопрос насущный, потому что от ответа на него ( конечно предположительного), зависит, когда хотя бы относительно нормализуется течение всей жизни в регионе.

-Сказать более -менее точно, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу, сложно, - ответил министр здравоохранения Яков Сандаков. -Нашим соседям из Бурятии это уже удалось и даже наметилось некоторое снижение заболевших. Но до этого они в течение семи недель находились в ситуации ковидной "тряски" третьей волны заболевания. Мы активно общаемся с коллегами из минздрава республики и в курсе, что они уже начали обратное перепрофилирование коек. На эти цифры и мы можем ориентироваться...

Если взяться за дотошные подсчеты, то, начиная с 5 июня, когда в Иркутске пошла третья волна, то в регионе выход на плато теоретически возможен в конце июля. Пока же, по данным минздрава, в регионе отдано под нужды лечения COVID-19 около 6, 5 тысяч мест в больницах, что на 800 выше самых рекордных цифр второй волны. Пришлось разместить койки даже в областной больнице, что еще в прошлом году казалось невозможным - самое крупное лечебное учреждение региона резервировали для тех, кто страдает от острых заболеваний. Срочную помощь для сердечников, неврологических пациентов, тех, кто попал в ДТП, сломал ногу и в принципе нуждается в немедленной помощи оказывают в ГКБ №8, одном из отделений ГКБ №1 Иркутска и в железнодорожной больнице. .

-Кроме того, как только мы выйдем на плато, начнем оказывать помощь пациентам с постковидным синдромом, - отметил министр. -Он развивается особенно часто у тех, кто болел тяжело.

Кроме того, как напомнил детский врач Юрий Козлов, постковидный синдром, который в качестве органов - мишеней выбирает в том числе и сердце, развивается спустя 2-4 недели и у детей. Помощь им организована в ИОДКБ.