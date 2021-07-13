Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 11:49

"Разойдитесь все!: В Иркутске мужчина стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках

На вид малышу от полутора до двух лет
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Разойдитесь все!: В Иркутске мужчина стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках

"Разойдитесь все!: В Иркутске мужчина стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках

В Иркутске очевидцы увидели, как мужчина забрался на карниз балкона 13 этажа новостройки на улице Александра Невского в Иркутске. На руках он держит малыша. На вид ребенку около 1,5 - 2 лет.

- Прохожие вызвали экстренные службы. На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Территория оцеплена. Иркутянин снял ребенка с карниза, сейчас он находится на балконе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Под окнами собралась многочисленная толпа, на что мужчина потребовал всех разойтись.

В Иркутске мужчина стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчине изменила жена - именно из-за этого он хочет отомстить неверной супруге.

Подробности уточняются.

ЧППроисшествия: ЧП